«До добра»: Песков раскрыл роль России в кризисе на Ближним Востоке Песков назвал Россию островком стабильности на фоне атак на Ближнем Востоке

Россия остается островком стабильности в мире, где сломалось множество системных программ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Он отметил, что Москва должна быть оплотом рассудительности и мудрости.

Дело в том, что, когда вокруг такое количество, скажем так, системных поломок, где-то все-таки должен сохраняться островок стабильности, островок рассудительности и мудрости. И я склонен все-таки быть уверенным, что это именно страна, во главе которой стоит президент (России Владимир. — NEWS.ru) Путин. Потому что если поддаться вот этому общему хаосу, то, конечно, это до добра не доведет, — подчеркнул Песков.

Ранее МИД России заявил, что Москва призывает к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий. Ведомство настаивало на возвращении к разрешению противоречий путем дипломатии, основанной на Уставе ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия.

До этого иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.