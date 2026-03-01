Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 18:27

«До добра»: Песков раскрыл роль России в кризисе на Ближним Востоке

Песков назвал Россию островком стабильности на фоне атак на Ближнем Востоке

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия остается островком стабильности в мире, где сломалось множество системных программ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Он отметил, что Москва должна быть оплотом рассудительности и мудрости.

Дело в том, что, когда вокруг такое количество, скажем так, системных поломок, где-то все-таки должен сохраняться островок стабильности, островок рассудительности и мудрости. И я склонен все-таки быть уверенным, что это именно страна, во главе которой стоит президент (России Владимир. — NEWS.ru) Путин. Потому что если поддаться вот этому общему хаосу, то, конечно, это до добра не доведет, — подчеркнул Песков.

Ранее МИД России заявил, что Москва призывает к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий. Ведомство настаивало на возвращении к разрешению противоречий путем дипломатии, основанной на Уставе ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия.

До этого иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Россия
Павел Зарубин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конфликт на Ближнем Востоке парализовал один из крупнейших портов мира
Трамп заявил об успехе военной операции против Ирана
Шоу «Маска» сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
В Финляндии предрекли мировой коллапс из-за ударов США по Ирану
«Видим дилемму»: Мерц смутился из-за агрессии США против Ирана
«Только нарастать»: Нетаньяху о ближайших планах Израиля на Иран
МИД РФ опубликовал рекомендации для россиян по ситуации на Ближнем Востоке
Лавров призвал остановить эскалацию на Ближнем Востоке
В ЕС забили тревогу из-за блокады Ормузского пролива
В СК объяснили, почему пропавшие в Прикамье туристы не смогли выжить
Серия мощных взрывов прогремела в Кабуле
Опубликованы кадры из Тегерана в момент массированного обстрела
Лавров в разговоре с главой МИД ОАЭ осудил действия США и Израиля
«До добра»: Песков раскрыл роль России в кризисе на Ближним Востоке
Стало известно, сколько времени Израиль может спасаться от мести Ирана
Появились первые жертвы протестов у посольства США в Пакистане
SHAMAN отреагировал на обвинения в осквернении Байкала
Домашний матч «Сочи» против «Спартака» перенесли во второй раз из-за БПЛА
Тегеран содрогнулся от удара новейшей разработки Израиля
Названы четыре продукта, которые начали скупать в супермаркетах Дубая
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.