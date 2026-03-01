Зимняя Олимпиада — 2026
Российские хакеры «поймали» европейцев на отправке наемников в ВСУ

Хакеры получили документы о присутствии иностранных наемников в рядах ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Российские хакеры добыли секретные документы, подтверждающие наличие иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины, рассказала военнослужащая ВС России, участница спецоперации Юта Васильевская. Они включают информацию о жителях западных стран, которые подписали соглашения с украинской стороной, передает «Царьград».

Васильевская сообщила, что через правозащитника Гарри Мюррея обратилась в ООН с жалобой на государства, отправляющие наемников, и потребовала провести расследование. Но пока ответа от международной организации не поступило. По словам военнослужащей, российские обращения там игнорируют, поэтому пришлось воспользоваться старыми связями.

Васильевская убеждена, что в этот раз Запад не сможет уклониться от ответственности, так как документы не только подтверждают присутствие наемников, но и включают подписанные контракты с паспортными данными участников. По ее мнению, хакеры фактически застали врасплох европейские правительства, которые были в курсе происходящего и способствовали отправке боевиков.

Ранее российские хакеры атаковали украинские сервисы, включая систему военного учета «Резерв+» и мессенджер Milchat, что привело к их временной неработоспособности. Атака заблокировала электронные операции территориальных центров комплектования и обмен тактическими данными в ВСУ.

