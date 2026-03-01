Зимняя Олимпиада — 2026
Обломки беспилотника повредили дома и ЛЭП в Новороссийске

В Новороссийске обломки беспилотника упали в районе села Мысхако, повредив два дома и линию электропередачи, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы.

Обломки БПЛА упали в селе Мысхако Новороссийска. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены окна в двух малоквартирных домах, линия электропередачи. На месте работают специальные и экстренные службы, — говорится в сообщении.

Ранее в Мурманске произошла вторая волна крупного отключения электроэнергии. Как минимум в двух городских районах пропали электричество и отопление. Помимо этого, из-за аварии перестали работать некоторые магазины, лечебные учреждения и школы. Жители фиксировали перебои с интернет-связью.

В компании «Россети Северо-Запад» заявляли, что котельные Мурманска и Североморска переведены на резервные схемы. Там уточнили, что было нарушено электроснабжение на временных опорах ЛЭП, установленных после аварии 23 января. Последствия аварии были устранены к 31 января.

