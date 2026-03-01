Названы дата и место прощания с актером из «Интернов» и «Глухаря»

Названы дата и место прощания с актером из «Интернов» и «Глухаря» Прощание с актером Александром Зиновьевым состоится 3 марта

Прощание с актером, сценаристом и поэтом Александром Зиновьевым состоится 3 марта в Митинском крематории, сообщил aif.ru его друг Борис Бобак. Он сыграл эпизодические роли в проектах «Интерны», «Глухарь-2», «Новая жизнь сыщика Гурова».

Прощание с Александром Васильевичем будет во вторник, в 14:00 с Митинском крематории по адресу: Пятницкое шоссе, строение 3, — сообщил он.

Зиновьев ушел из жизни 27 февраля в возрасте 79 лет. По словам его Андрея Подопригоры, актер более двух лет пытался справиться с онкологическим заболеванием. Однако, несмотря на все усилия, победить болезнь ему не удалось.

Накануне генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о смерти директора и художественного руководителя Симферопольского государственного цирка Бориса Тезикова. Ему было 65 лет. Он не стал называть точную причину смерти.

Также скончался известный американский музыкант Нил Седака. Родные артиста подчеркнули, что это большая потеря для них и для всего мира. Причину смерти они не раскрывают. Однако Седаку в пятницу доставили в больницу в Лос-Анджелесе из-за плохого самочувствия.