28 февраля 2026 в 16:53

«С глубокой скорбью»: скончался директор Симферопольского госцирка

Ушел из жизни директор Симферопольского госцирка Тезиков

Борис Тезиков Борис Тезиков Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Директор и художественный руководитель Симферопольского государственного цирка Борис Тезиков скончался на 66-м году жизни, заявил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале. Он не стал называть точную причину смерти.

С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня на 66‑м году жизни скончался Борис Борисович Тезиков — директор и художественный руководитель Симферопольского государственного цирка имени Бориса Тезикова, — говорится в сообщении.

Тезиков родился 22 сентября 1960 года в семье известного деятеля циркового искусства Бориса Николаевича Тезикова. После окончания Московского циркового училища он около 25 лет выступал на манеже в качестве жонглера, в том числе работал в Мексике. С 1997 года Борис Борисович возглавлял Симферопольский цирк, который носит имя его отца. В канун 65-летия ему присвоили почетное звание народного артиста Республики Крым.

Ранее стало известно о смерти турецкого актера Ибрагима Йылдыза, известного по роли в сериале «Великолепный век. Империя Кесем». Ему было 27 лет. Актер находился в реанимации с августа 2025 года.

