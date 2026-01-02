Иллюзиониста Кио кремируют после прощания

Тело народного артиста РСФСР, легендарного иллюзиониста Эмиля Кио будет кремировано, сообщает ТАСС. Церемония прощания завершилась в траурном зале на Троекуровском кладбище.

Прощание прошло в узком кругу — среди родных и близких мастера, также состоялось отпевание. Коллективы Союза деятелей циркового искусства, Большого Московского цирка и Московского цирка Никулина почтили память Кио, прислав траурные венки.

Кио родился 12 июля 1938 года во Владикавказе. Его творческий путь начался в 1960-е годы в качестве ассистента своего отца, знаменитого иллюзиониста Эмиля Теодоровича Ренард-Кио. Впоследствии артист создал собственный иллюзионный аттракцион, а в 1991 году был избран председателем Союза цирковых деятелей России.

Ранее народную артистку Российской Федерации Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище. Ее могила находится рядом с местом упокоения ее супруга, режиссера Владимира Меньшова. Захоронение расположено на центральной аллее кладбища, на участке номер пять. Рядом с ним находятся могилы других выдающихся деятелей культуры, включая артистов Василия Ланового и Александра Ширвиндта.