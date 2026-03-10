Подростки пострадали в массовой драке в ярославском ТЦ СК РФ: четверо подростков пострадали при нападении сверстников в ТЦ в Ярославле

Массовая драка с участием несовершеннолетних произошла в торгово-развлекательном комплексе «Аура» в Ярославле. По предварительным данным, четверо подростков получили травмы в результате нападения сверстников, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 9 марта. Группа неустановленных несовершеннолетних грубо нарушала общественный порядок, применяя насилие к гражданам.

В результате преступных действий были причинены телесные повреждения четырем несовершеннолетним, — указано в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц». На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и принимают меры для наказания фигурантов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке компания пьяных подростков устроила массовую драку и разгромила кафе. Инцидент произошел в темное время суток в заведении «Порт-Артур». По словам очевидцев, компания несовершеннолетних пришла в кафе и распивала там крепкие напитки, после чего между ними вспыхнула ссора. Участники потасовки набрасывались на тех, кто пытался их успокоить, прыгали по столам, хватали бутылки и бросали их в людей.