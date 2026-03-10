Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 02:14

Подростки пострадали в массовой драке в ярославском ТЦ

СК РФ: четверо подростков пострадали при нападении сверстников в ТЦ в Ярославле

Автомобиль СК РФ Автомобиль СК РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Массовая драка с участием несовершеннолетних произошла в торгово-развлекательном комплексе «Аура» в Ярославле. По предварительным данным, четверо подростков получили травмы в результате нападения сверстников, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 9 марта. Группа неустановленных несовершеннолетних грубо нарушала общественный порядок, применяя насилие к гражданам.

В результате преступных действий были причинены телесные повреждения четырем несовершеннолетним, — указано в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц». На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и принимают меры для наказания фигурантов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке компания пьяных подростков устроила массовую драку и разгромила кафе. Инцидент произошел в темное время суток в заведении «Порт-Артур». По словам очевидцев, компания несовершеннолетних пришла в кафе и распивала там крепкие напитки, после чего между ними вспыхнула ссора. Участники потасовки набрасывались на тех, кто пытался их успокоить, прыгали по столам, хватали бутылки и бросали их в людей.

драки
СК РФ
подростки
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, может ли Британия конфисковать средства от продажи «Челси»
Удар Ирана по столице Бахрейна привел к жертвам
100-летие, смерть двух жен, ссора с Пугачевой: как живет композитор Зацепин
Трамп критично высказался о новом лидере Ирана
Подростки пострадали в массовой драке в ярославском ТЦ
В кармане погибшего бойца ВСУ нашли тетрадь с личным бюджетом
В двух отраслях зафиксировали среднюю зарплату выше 500 тыс. рублей
КСИР поставил условия для прохода через Ормузский пролив
«Военных не было»: туристы рассказали об обстановке в аэропорту Дубая
На Украине заметили панику из-за внезапного «финта» Венгрии
Трампу понравилось общение с Путиным
Владимиру Гостюхину — 80: лучшие роли, смерть близких на СВО, дочь в США
Трамп подтвердил планы США отменить «нефтяные» санкции
Трамп назвал сроки окончания операции в Персидском заливе
Нефть марки Brent рухнула ниже $90
Составили список опасных вредных привычек: как уберечь себя от менингита
«Чертовски разгромили»: Трамп озвучил, чего ожидал от Ирана
При атаке дрона ВСУ под Белгородом ранен мирный житель
«Так веселей»: Трамп объяснил, почему США топят корабли Ирана
«Их флот на дне»: Трамп похвастался уничтожением иранских кораблей
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.