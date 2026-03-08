Mash: экс-участница «Дома-2» Берникова избила обувщика каблуком

Telegram-канал Mash сообщил, что бывшая участница «Дома-2» и член ЛДПР Виктория Берникова подралась с московским мастером по изготовлению кожаных изделий и ударила его по голове каблуком. По информации канала, конфликт произошел в ее магазине Ramos Collection на Ленинском проспекте из-за претензий к качеству товара.

Как пишет Mash, Берникова заплатила около 400 тыс. рублей за обувь и аксессуары, при этом часть продукции на 176 тыс. рублей оказалась бракованной. По версии канала, предпринимательница заявляет о непристойном поведении гостей.

Авторы Mash отметили, что врачи зафиксировали у мужчины ссадины и поверхностную травму кожи головы. По информации канала, в полиции сообщили, что уголовное дело возбуждать не стали, квалифицировав произошедшее как бытовой конфликт из-за денег и качества товара.

Ранее в Якутии депутат подрался на дискотеке в Доме духовности. Он оторвал доску от дверного косяка и ударил односельчанина по голове. Медики квалифицировали нанесенную пострадавшему травму как легкий вред здоровью.