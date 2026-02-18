Экс-участнику «Дома-2» вынесли приговор за смертельное ДТП

Красногорский городской суд вынес приговор бывшему участнику реалити-шоу «Дом-2» Антону Гусеву, признанному виновным в аварии на федеральной автотрассе, унесшей жизнь человека, в виде двух лет лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в судебной инстанции. В пресс-службе уточнили, что слушания проходили в особом порядке. Гусев полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Дело было рассмотрено в особом порядке, подсудимый полностью признал вину во вменяемом преступлении, раскаялся в содеянном. <…> Суд назначил Гусеву наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Госавтоинспекции по Республике Тыва сообщили о гибели пяти человек в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на 22-м километре трассы Кызыл — Эрзин. По информации регионального управления МЧС, все находившиеся в машинах скончались на месте происшествия.

Кроме того, водитель мусоровоза в городе Волжске сбил 15-летнюю девушку. Происшествие случилось около 09:15, когда водитель начал движение, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.