Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 18:52

Экс-участнику «Дома-2» вынесли приговор за смертельное ДТП

Экс-участнику «Дома-2» Гусеву дали условный срок за смертельное ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Красногорский городской суд вынес приговор бывшему участнику реалити-шоу «Дом-2» Антону Гусеву, признанному виновным в аварии на федеральной автотрассе, унесшей жизнь человека, в виде двух лет лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в судебной инстанции. В пресс-службе уточнили, что слушания проходили в особом порядке. Гусев полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Дело было рассмотрено в особом порядке, подсудимый полностью признал вину во вменяемом преступлении, раскаялся в содеянном. <…> Суд назначил Гусеву наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Госавтоинспекции по Республике Тыва сообщили о гибели пяти человек в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на 22-м километре трассы Кызыл — Эрзин. По информации регионального управления МЧС, все находившиеся в машинах скончались на месте происшествия.

Кроме того, водитель мусоровоза в городе Волжске сбил 15-летнюю девушку. Происшествие случилось около 09:15, когда водитель начал движение, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

Дом-2
ДТП
аварии
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ход РФ довел Зеленского до истерики, переговоры в Женеве: что будет дальше
Долги по кредитам и ЖКУ: на сколько могут урезать пенсию, что делать
«Европа в панике»: сбылись пророчества Владимира Путина 20-летней давности
Путин назвал приоритеты на годы вперед
Сотрудники бегут с украинского телеканала
Захарова поставила признание Макрона рядом с тайной Пугачевой
В Госдуме ответили, кто мешает достижению мира на Украине
Запорожская АЭС получила российскую лицензию на второй энергоблок
Мужчина выиграл 20,2 млн рублей на необычной ставке
Ребра воткнулись в печень: мать освободили после убийства сына?
«Жалко»: Кушанашвили об изгнании Сабурова из России
Реконструкция трамвайных путей в Саратове обернулась уголовным делом
Мать Гуменника поставила точку в вопросе смены гражданства фигуриста
Советник главы ДНР рассказал всю правду о восстаниях бойцов в рядах ВСУ
По заветам Гитлера. Пока Германия нищает, ВПК зарабатывает миллиарды
«Народный губернатор» Донецка ответит за дискредитацию ВС России
«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото
Макаревич решил отметить 23 Февраля концертом в Германии
Депутат Колунов предупредил об изменении правил оплаты ЖКУ с 1 марта
Труп в зеленке. Как сталкер расправился со стюардессой в Дубае, подробности
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.