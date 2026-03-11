Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:53

В ГД назвали нюансы выплаты единовременного пособия при рождении ребенка

Депутат Панеш: безработные родители имеют право на пособие при рождении ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Безработные родители имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. Он отметил, что главное условие для получения выплаты — наличие у родителей гражданства РФ.

Единовременное пособие при рождении ребенка положено одному из родителей независимо от того, работают они или нет. Главное условие — наличие российского гражданства. Если оба родителя работают, пособие получает мать или отец по месту работы. Если трудится только один, выплату оформляет тот, кто работает. Если оба не трудоустроены, они обращаются за выплатой в органы социальной защиты, — пояснил Панеш.

По его словам, размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 29 974 рубля. По его словам, выплата индексируется каждый год.

Для жителей районов Крайнего Севера и приравненных местностей сумма увеличивается на районный коэффициент. Выплата производится в течение 10 дней после регистрации заявления и предоставления свидетельства о рождении. Обратиться за пособием можно в течение шести месяцев с момента рождения ребенка, — резюмировал Панеш.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику назначения ежемесячных выплат на детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Он также распорядился рассмотреть возможность увеличения продолжительности выплаты пособия по уходу за ребенком.

