Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:09

«Лишение возможности»: Песков напомнил о важной цели СВО

Песков: демилитаризация Украины является одной из целей СВО

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Одной из важнейших целей специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине по-прежнему является демилитаризация государства и лишение его возможности наносить удары, подобные трагедии в Брянске, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о действиях России после нападения ВСУ, пишет РИА Новости.

Собственно, демилитаризация Киева и лишение Киева возможности наносить такие варварские удары — это является одной из целей СВО, — сказал Песков

Ранее представитель Кремля отмечал, что Москва намерена продолжать переговорный процесс по украинскому урегулированию. Однако, по словам представителя Кремля, конкретные даты и место следующего раунда пока не определены. Отвечая на вопрос о возможной площадке для будущих встреч, Песков заметил, что Стамбул остается приемлемым вариантом для всех сторон, поэтому консультации вполне могли бы продолжиться там.

До этого Песков заявил, что военная операция на Украине должна быть доведена до успешного завершения. По его словам, это позволит предотвратить атаки Киева на российские территории, подобные ракетному обстрелу Брянска.

