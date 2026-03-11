Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 10:21

«Должна увенчаться успехом»: Песков назвал способ предотвратить атаки Киева

Песков: успех России на СВО позволит исключить повторение атаки на Брянск

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военная операция на Украине должна быть доведена до успешного завершения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это позволит предотвратить атаки Киева на российские территории, подобные ракетному обстрелу Брянска.

Специальная военная операция идет вперед, она должна идти вперед и увенчаться успехом, с тем чтобы подобных акций впредь не было, чтобы исключить опасность таких акций и проявлений киевского режима, — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил вклад российских военных в рамках поставленных задач. По словам представителя Кремля, они «работают планомерно» в этом направлении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не видеть число убитых и раненых мирных россиян. Дипломат задалась вопросом, почему организация не выполняет свою работу и не реагирует на этот инцидент.

При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек. Еще 37 человек получили травмы. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

