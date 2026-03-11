Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Румынию предупредили о рисках из-за базы США

Defenseromania: база США в Румынии может стать целью для Ирана

Фото: defenseromania.ro
Использование румынской авиабазы Михаил Когэлничану боевой авиацией США может сделать страну потенциальной целью для ответных действий Ирана, сообщает портал defenseromania.ro. По данным издания, авиабаза может быть задействована для логистики и дозаправки самолетов.

Использование базы Михаил Когэлничану для дозаправки и логистики в рамках активного конфликта с Ираном поднимает ставки в вопросах национальной безопасности до беспрецедентного уровня. Статус базы как стратегического объекта для американских боевых самолетов дает США необходимое стратегическое преимущество, однако автоматически помещает Румынию на карту потенциальных, хотя и труднодостижимых целей для иранских ударов, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обратились к Румынии с просьбой разместить дополнительные военные силы на авиабазе Михаил Когэлничану для их последующей переброски на Ближний Восток. Речь идет об усилении группировки истребителей и увеличении численности личного состава. Президент Румынии Никушор Дан в ответ на запрос Вашингтона созвал экстренное заседание Верховного совета обороны страны, оно пройдет 11 марта.

До этого стало известно, что некоторые политики Латвии, Литвы, Эстонии и Польши публично поддержали боевые действия США и Израиля против Ирана, однако изменили риторику, когда цены на топливо взлетели. В частности, они начали выражать обеспокоенность последствиями войны на Ближнем Востоке.

