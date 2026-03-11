Румынию предупредили о рисках из-за базы США

Использование румынской авиабазы Михаил Когэлничану боевой авиацией США может сделать страну потенциальной целью для ответных действий Ирана, сообщает портал defenseromania.ro. По данным издания, авиабаза может быть задействована для логистики и дозаправки самолетов.
Использование базы Михаил Когэлничану для дозаправки и логистики в рамках активного конфликта с Ираном поднимает ставки в вопросах национальной безопасности до беспрецедентного уровня. Статус базы как стратегического объекта для американских боевых самолетов дает США необходимое стратегическое преимущество, однако автоматически помещает Румынию на карту потенциальных, хотя и труднодостижимых целей для иранских ударов, — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обратились к Румынии с просьбой разместить дополнительные военные силы на авиабазе Михаил Когэлничану для их последующей переброски на Ближний Восток. Речь идет об усилении группировки истребителей и увеличении численности личного состава. Президент Румынии Никушор Дан в ответ на запрос Вашингтона созвал экстренное заседание Верховного совета обороны страны, оно пройдет 11 марта.
До этого стало известно, что некоторые политики Латвии, Литвы, Эстонии и Польши публично поддержали боевые действия США и Израиля против Ирана, однако изменили риторику, когда цены на топливо взлетели. В частности, они начали выражать обеспокоенность последствиями войны на Ближнем Востоке.