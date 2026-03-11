Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 12:48

Врач рассказала о рисках метаболического ожирения

Врач Вовк: метаболическое ожирение приводит к проблемам с сердцем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Метаболическое ожирение может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала KP.RU кандидат медицинских наук доцент кафедры терапии и подростковой медицины РМАНПО Минздрава России Елена Вовк. Она отметила, что это распространенное состояние среди пациентов с диабетом второго типа.

Не просто ожирение, а именно метаболическое ожирение — мощный фактор сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, — рассказала Вовк.

Врач подчеркнула, что последствиями такого состояния могут быть инфаркты и инсульты. Она призвала внимательнее следить за питанием, снизить количество переработанных продуктов и хотя бы несколько раз в неделю готовить самостоятельно.

Ранее врач Александр Аметов рассказал, что ожирение может спровоцировать диабет второго типа, онкологию и заболевания почек. Он отметил, что рост числа пациентов с ожирением также приведет к увеличению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

