Врач рассказала о рисках метаболического ожирения

Метаболическое ожирение может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала KP.RU кандидат медицинских наук доцент кафедры терапии и подростковой медицины РМАНПО Минздрава России Елена Вовк. Она отметила, что это распространенное состояние среди пациентов с диабетом второго типа.
Не просто ожирение, а именно метаболическое ожирение — мощный фактор сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, — рассказала Вовк.
Врач подчеркнула, что последствиями такого состояния могут быть инфаркты и инсульты. Она призвала внимательнее следить за питанием, снизить количество переработанных продуктов и хотя бы несколько раз в неделю готовить самостоятельно.
Ранее врач Александр Аметов рассказал, что ожирение может спровоцировать диабет второго типа, онкологию и заболевания почек. Он отметил, что рост числа пациентов с ожирением также приведет к увеличению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.