Сотрудники МЧС РФ у здания, поврежденного в результате ракетного удара ВСУ по Брянску

Мирошник указал на украинский след в брянском теракте Мирошник: приказ совершить теракт в Брянске отдало руководство Украины

Политическое руководство Украины дало команду ударить ракетами по Брянску, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии ИС «Вести». Он также назвал теракт «кровавым преступлением».

Это террористический акт, который однозначно имеет политическую подоплеку. Такого рода удары, с таким большим количеством ударных единиц реализовать на уровне среднего или низшего звена практически невозможно. Это непосредственная команда, которая происходила от политического руководства Киева, — отметил Мирошник.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы России могут нанести массированный удар высокоточными боеприпасами по энергетическим объектам Украины в ответ на ракетную атаку ВСУ на Брянскую область. По его мнению, РФ не оставит без внимания и элементы транспортной системы украинских войск.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате ракетного удара ВСУ по региону погибли шесть человек. По его словам, еще 37 человек получили травмы.