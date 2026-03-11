Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 15:32

В Госдуме развеяли популярный миф о VPN

Депутат Свинцов: у Роскомнадзора есть возможности отслеживать VPN-трафик

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
У Роскомнадзора есть возможности отслеживать VPN-трафик, заявил депутат Государственной думы Андрей Свинцов на пресс-конференции на тему: «От запрета рекламы до полной блокировки: что ждет Telegram?» в пресс-центре НСН. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в связи с этим «сидеть» в мессенджере без проблем после блокировки не получится, так как обходы тоже «подожмут».

Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же «тупить» и через VPN, — отметил он.

До этого Свинцов заявил, что Telegram вряд ли заблокируют в России 1 апреля. Как уточнил депутат Госдумы, скорее всего, в отношении мессенджера введут какие-то дополнительные ограничения.

Ранее Московский Художественный театр имени Чехова обратился к зрителям с просьбой распечатывать билеты из-за перебоев с интернетом в центре столицы. Им рекомендовали заранее сохранять электронные билеты в памяти смартфонов или приносить их бумажные версии.

