Финансирование оппозиции в Венгрии происходит при участии Украины, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в эфире программы «Час истины». По его словам, службы нацбезопасности страны уже предоставили профильному комитету парламента необходимые доказательства.

Службы национальной безопасности представили парламентскому комитету по национальной безопасности доказательства того, как украинцы финансируют партию «Тиса» различными способами, куда идут эти деньги, куда они направляются и как они переправляются через Венгрию при подобных обстоятельствах, — сказал Ковач.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что появляющиеся в западных СМИ публикации о том, что Россия якобы инициировала кампанию в поддержку переизбрания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, являются фейками. Он напомнил, что на Западе часто приходят к ошибочным выводам, основанным на непроверенной информации.

До этого премьер-министр Венгрии потребовал немедленно приостановить санкции Евросоюза против российской энергетики из-за угрозы резкого роста цен на нефть и газ на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, ЕС должен действовать быстро, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и обвала экономики.







