«Ошибочные выводы»: Песков о якобы проводимой кампании в поддержку Орбана Песков назвал ошибочными слухи о кампании России в поддержку переизбрания Орбана

Появляющиеся в западных СМИ публикации о том, что Россия якобы инициировала кампанию в поддержку переизбрания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, являются фейками, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что на Западе часто приходят к ошибочным выводам, основанным на непроверенной информации.

Вы скорее всего делаете ошибочные выводы, основываясь на фейке. К сожалению, в последние годы такое часто случалось. Даже с серьезными изданиями, — сказал Песков.

Причиной высказывания послужила статья Financial Times. Газета со ссылкой на свои источники опубликовала сообщение о том, что Россия якобы начала кампанию, направленную на помощь Орбану в переизбрании на грядущих выборах.

Ранее премьер-министр Венгрии потребовал немедленно приостановить санкции Евросоюза против российской энергетики из-за угрозы резкого роста цен на нефть и газ на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, ЕС должен действовать быстро, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и обвала экономики.