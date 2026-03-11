Адвокаты экс-главы Fesco попытались вызволить его из СИЗО за 885 млн рублей

Адвокаты экс-главы Fesco попытались вызволить его из СИЗО за 885 млн рублей Бывший глава Fesco Северилов предложил суду залог в 885 млн рублей за свободу

Защита бывшего главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, предложив беспрецедентный размер залога, передает РИА Новости. Адвокаты просят освободить предпринимателя из СИЗО, внеся сумму в 885 млн рублей, которая полностью покрывает размер ущерба, вменяемого следствием по его делу.

Просим отпустить под залог в размере 885 млн рублей, в размере, эквивалентном вменяемому ущербу, — добавила защита бывшего топ-менеджера.

Сам Северилов подтвердил суду наличие необходимых финансовых активов для реализации этого предложения. В итоге судебная инстанция приняла решение отложить рассмотрение жалобы на арест до 13 марта, предоставив фигуранту и его защите время для сбора и представления документальных доказательств, подтверждающих законность и доступность этих средств. Таким образом, судьба одного из руководителей крупнейшей транспортной группы страны пока остается под вопросом до следующего заседания.

Ранее стало известно, что отбывающий пожизненный срок лидер организованной преступной группировки «Пожарники» Алексей Бердуто, подал десятки исков против ФСИН. Криминальный авторитет судился с колонией из-за коврика для йоги, остывшего обеда и штампов на книгах.