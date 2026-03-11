Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Адвокаты экс-главы Fesco попытались вызволить его из СИЗО за 885 млн рублей

Бывший глава Fesco Северилов предложил суду залог в 885 млн рублей за свободу

Экс-председатель совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов, задержанный по делу о хищении 885 млн рублей Экс-председатель совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов, задержанный по делу о хищении 885 млн рублей Фото: РИА Новости
Защита бывшего главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, предложив беспрецедентный размер залога, передает РИА Новости. Адвокаты просят освободить предпринимателя из СИЗО, внеся сумму в 885 млн рублей, которая полностью покрывает размер ущерба, вменяемого следствием по его делу.

Просим отпустить под залог в размере 885 млн рублей, в размере, эквивалентном вменяемому ущербу, — добавила защита бывшего топ-менеджера.

Сам Северилов подтвердил суду наличие необходимых финансовых активов для реализации этого предложения. В итоге судебная инстанция приняла решение отложить рассмотрение жалобы на арест до 13 марта, предоставив фигуранту и его защите время для сбора и представления документальных доказательств, подтверждающих законность и доступность этих средств. Таким образом, судьба одного из руководителей крупнейшей транспортной группы страны пока остается под вопросом до следующего заседания.

