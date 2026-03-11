Названы причины успеха России на Паралимпиаде

Российская болельщица на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Италии

Успехи спортсменов на Паралимпиаде связаны с наличием российского флага и гимна, рассказал НСН бывший генеральный секретарь Паралимпийского комитета РФ Михаил Терентьев. Он отметил, что подготовка проходит так же, как на обычной Олимпиаде.

У нас есть и гимн, и флаг — намного приятнее видеть, когда наша команда выступает в национальной форме. Это еще больше вдохновляет на победы. Надеюсь, это самый основной фактор, влияющий на количество завоеванных призовых мест в паралимпийской команде, — рассказал Терентьев.

За первые четыре дня российским спортсменам удалось получить две золотых и две бронзовых медали. Всего от РФ участие смогли принять шесть спортсменов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что весь спортивный мир ждет полноценного возвращения российских атлетов на международную арену. Глава ведомства пообещал приложить все усилия для скорейшего восстановления целостности спорта.