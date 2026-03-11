Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:16

Названы причины успеха России на Паралимпиаде

Экс-генсек Паралимпийского комитета РФ Терентьев связал победы россиян с флагом

Российская болельщица на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Италии Российская болельщица на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Италии Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Успехи спортсменов на Паралимпиаде связаны с наличием российского флага и гимна, рассказал НСН бывший генеральный секретарь Паралимпийского комитета РФ Михаил Терентьев. Он отметил, что подготовка проходит так же, как на обычной Олимпиаде.

У нас есть и гимн, и флаг — намного приятнее видеть, когда наша команда выступает в национальной форме. Это еще больше вдохновляет на победы. Надеюсь, это самый основной фактор, влияющий на количество завоеванных призовых мест в паралимпийской команде, — рассказал Терентьев.

За первые четыре дня российским спортсменам удалось получить две золотых и две бронзовых медали. Всего от РФ участие смогли принять шесть спортсменов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что весь спортивный мир ждет полноценного возвращения российских атлетов на международную арену. Глава ведомства пообещал приложить все усилия для скорейшего восстановления целостности спорта.

Паралимпиада
флаги
гимны
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик дал советы, как распознать вредоносное ПО на смартфоне
Судно под флагом Таиланда вспыхнуло после удара у побережья Омана
В Европе раскрыли, как иранский конфликт обостряет раскол в ЕС
Смертельное ДТП с легковушкой и трактором произошло в Приморье
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: еще одна страна запретит въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
В МИД назвали цель атаки ВСУ на Брянск
«Жива, здорова»: Долина впервые ответила, как справилась с потерей квартиры
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.