11 марта 2026 в 13:23

Немцы отказались делать совместный снимок с российской чемпионкой

Лыжница Кацмайер отказалась от селфи с победительницей Паралимпиады Багиян

Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме, на церемонии награждения. Справа — спортсмен-ведущий Сергей Синякин Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме, на церемонии награждения. Справа — спортсмен-ведущий Сергей Синякин Фото: Юрий Кочетков /РИА Новости
Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн демонстративно отказались от любого взаимодействия с российской чемпионкой Анастасией Багиян и ее ведущим Сергеем Синякиным, передает портал sportandbets.com. Во время церемонии награждения и исполнения российского гимна немецкие атлеты отвернулись и отказались снимать шапки, а на общей фотографии призеров старались держаться на значительном расстоянии от коллег.

Поведение немецких спортсменов стало формой протеста против решения Международного паралимпийского комитета допустить российскую сборную до участия в Играх с использованием национальной символики. Флориан Бауманн в беседе с ZDF подчеркнул, что их действия направлены не против конкретных людей, а против политики IPC в текущих условиях. Сама Кацмайер в беседе с журналистам подчеркнула, что старается разделить личное отношение к соперникам и свою гражданскую позицию.

По-человечески я очень рада за этих людей. Может, это очень милые люди, с которыми мы могли бы даже подружиться. Но это просто политически неприемлемо. Это ощущается странно и неправильно, — добавила Кацмайер.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев назвал выступление российского лыжника Ивана Голубкова на Паралимпиаде примером безоговорочного превосходства. Он поздравил спортсмена и всю команду с заслуженной победой.

