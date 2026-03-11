Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 15:02

Автомобиль влетел в ворота Белого дома

CBS: автомобиль врезался в ворота комплекса Белого дома в Вашингтоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Автомобиль врезался в ворота комплекса Белого дома в Вашингтоне, сообщила журналистка CBS Сара Кук в соцсети X. По ее словам, задержанный водитель в настоящее время находится на допросе. О мотивах нарушителя и обстоятельствах произошедшего пока не сообщается.

Представитель полиции округа Колумбия сообщил <...>, что автомобиль врезался в ворота Белого дома. О пострадавших пока не сообщается, — написала она.

Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщила, что мирная акция протеста в городе переросла в открытое столкновение. Инцидент произошел после того, как участник демонстрации в поддержку военной кампании против Ирана распылил перцовый баллончик в сторону граждан, который отстаивали противоположную позицию.

Американские водители также столкнулись с экономическими последствиями обострения конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость топлива в Соединенных Штатах заметно выросла с начала кризиса в Иране. По информации источника, 10 марта цена неэтилированного бензина подскочила на 55 центов (43,3 рубля), достигнув отметки примерно $3,54 за галлон (280 рублей)

США
Вашингтон
Белый дом
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД поставил ООН ультиматум после смертельного удара ВСУ по Брянску
Бывшего замгубернатора Курской области доставили в суд под конвоем
BMW отозвала почти 150 тыс. машин в Китае
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах удара ВСУ по Брянску
Прошунин сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Сочи
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.