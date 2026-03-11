Автомобиль влетел в ворота Белого дома CBS: автомобиль врезался в ворота комплекса Белого дома в Вашингтоне

Автомобиль врезался в ворота комплекса Белого дома в Вашингтоне, сообщила журналистка CBS Сара Кук в соцсети X. По ее словам, задержанный водитель в настоящее время находится на допросе. О мотивах нарушителя и обстоятельствах произошедшего пока не сообщается.

Представитель полиции округа Колумбия сообщил <...>, что автомобиль врезался в ворота Белого дома. О пострадавших пока не сообщается, — написала она.

Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщила, что мирная акция протеста в городе переросла в открытое столкновение. Инцидент произошел после того, как участник демонстрации в поддержку военной кампании против Ирана распылил перцовый баллончик в сторону граждан, который отстаивали противоположную позицию.

Американские водители также столкнулись с экономическими последствиями обострения конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость топлива в Соединенных Штатах заметно выросла с начала кризиса в Иране. По информации источника, 10 марта цена неэтилированного бензина подскочила на 55 центов (43,3 рубля), достигнув отметки примерно $3,54 за галлон (280 рублей)