Глава Пентагона Пит Хегсет дал понять о грядущем изменении внешнеполитического курса США, передает The Guardian. Вашингтон намерен сосредоточиться на ситуации в Западном полушарии.

Хегсет заявил, что американское руководство слишком долго уделяло внимание только отдаленным границам. По словам министра, пришло время обратить взгляд на собственную границу и региональные проблемы.

Ранее сообщалось, что администрация США рассчитывает установить полный контроль над нефтяными запасами Ирана, заявил директор американского Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген. Так он ответил на просьбу журналистов спрогнозировать, как конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на мировые цены на нефть.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает ослабление санкций в отношении российской нефти с Вашингтоном. По его словам, в итоге западные санкции доказали, что наносят ущерб мировой экономике.