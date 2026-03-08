Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 02:22

Глава Пентагона намекнул на смену приоритетов США для военных действий

Пит Пит Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Пентагона Пит Хегсет дал понять о грядущем изменении внешнеполитического курса США, передает The Guardian. Вашингтон намерен сосредоточиться на ситуации в Западном полушарии.

Хегсет заявил, что американское руководство слишком долго уделяло внимание только отдаленным границам. По словам министра, пришло время обратить взгляд на собственную границу и региональные проблемы.

Ранее сообщалось, что администрация США рассчитывает установить полный контроль над нефтяными запасами Ирана, заявил директор американского Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген. Так он ответил на просьбу журналистов спрогнозировать, как конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на мировые цены на нефть.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает ослабление санкций в отношении российской нефти с Вашингтоном. По его словам, в итоге западные санкции доказали, что наносят ущерб мировой экономике.

Пит Хегсет
Пентагон
США
Вашингтон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты масштабы пожара на нефтебазе в Армавире после атаки БПЛА
Рогов опубликовал кадры последствий ударов ВСУ по дому в Запорожье
Глава Пентагона намекнул на смену приоритетов США для военных действий
В Иране заявили, что несколько американских военнослужащих попали в плен
Турецкую певицу задержали за оскорбление Эрдогана
Израиль атаковал хранилища топлива в Тегеране
В результате атаки БПЛА на жилой дом в Васильевке пострадали 10 человек
Экстремисты в Нигерии перебили прихожан Русской православной церкви
Пахота в ДНР обернулась взрывом для мирного жителя
Трамп высказался о возможной помощи Ирану со стороны России
Трамп обвинил Иран в атаке на школу для девочек
Умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова
«Аэрофлот» открыл продажу билетов из ОАЭ в Москву
В Армавире после атаки беспилотника загорелась нефтебаза
Иран пригрозил убить Трампа
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Глава РФПИ заявил, что в мире начался ценовой шок
«Вашингтон» с Овечкиным проиграл третий матч подряд в НХЛ
Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Плющенко, Урманов, Коляда: лучшие ученики, которых воспитал тренер Мишин
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.