ВМС Ирана потеряли элиту

В ходе военной операции США нанесли мощные удары по иранским военно-морским силам, уничтожив их «элитные подразделения», заявил министр обороны Пит Хегсет. В ходе пресс-конференции во Флориде он подчеркнул, что атака производилась под руководством главы Центрального командования Вооруженных сил США адмирала Брэда Купера. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

Всего за несколько дней операции «Эпическая ярость» вы и ваша команда нанесли разрушительные высокоточные удары, уничтожив лучшую часть ВМС Ирана, — отметил Хегсет.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко предположил, что Иран находится в более выигрышном положении в войне на истощение с США. По его словам, ситуация на поле боя показывает, что Тегеран готовился к затяжной конфронтации.

Ранее Пентагон опубликовал видео удара торпедой по иранскому военному кораблю Iris Dena в Индийском океане. На кадрах видны сначала вспышка и быстро растущий факел взрыва, затем — более мощный выброс огня и дыма. На финальных секундах корпус судна уже сильно поврежден и кренится кормой, уходя под воду задним ходом.