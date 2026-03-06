Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 09:47

ВМС Ирана потеряли элиту

Хегсет: США нанесли сокрушительные удары по ВМС Ирана

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Po1 Alexander Kubitza/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В ходе военной операции США нанесли мощные удары по иранским военно-морским силам, уничтожив их «элитные подразделения», заявил министр обороны Пит Хегсет. В ходе пресс-конференции во Флориде он подчеркнул, что атака производилась под руководством главы Центрального командования Вооруженных сил США адмирала Брэда Купера. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

Всего за несколько дней операции «Эпическая ярость» вы и ваша команда нанесли разрушительные высокоточные удары, уничтожив лучшую часть ВМС Ирана, — отметил Хегсет.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко предположил, что Иран находится в более выигрышном положении в войне на истощение с США. По его словам, ситуация на поле боя показывает, что Тегеран готовился к затяжной конфронтации.

Ранее Пентагон опубликовал видео удара торпедой по иранскому военному кораблю Iris Dena в Индийском океане. На кадрах видны сначала вспышка и быстро растущий факел взрыва, затем — более мощный выброс огня и дыма. На финальных секундах корпус судна уже сильно поврежден и кренится кормой, уходя под воду задним ходом.

Иран
Пентагон
США
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в пятницу, 6 марта: холода окончательно отступят?
Раскрыто, что может сделать Трамп ради устранения помехи в лице Зеленского
Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по рекламе в Telegram
Стала известна реальная обстановка в Ормузском проливе
Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре
Нейропсихолог обозначила самый сложный период в браке
В Москве открыли книгу Соболезнований по погибшему лидеру Ирана
Песков пошутил о пятой статье НАТО после слов Зеленского
«Держатся мужественно»: Развожаев раскрыл детали атаки на Севастополь
«Около 10 млн»: врач раскрыл, от чего зависит стоимость лечения рака
Стало известно, какие птицы первыми вернутся в Москву после зимовки
Селфи на троне Павла I обошлось россиянину в 847 тыс. рублей
Почему не работает Telegram сегодня, 6 марта: замедление, полная блокировка
«Никакого решения президента»: Ермак обзавелся охраной после увольнения
Журнал Time намекнул на внешнеполитическую активность США
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 17 лет за шпионаж в пользу Украины
Стало известно, скольким россиянам удалось покинуть Ближний Восток
Врач назвал последствия передозировки витаминами
Украинских чиновников призвали взять ответственность в мирных переговорах
Дмитриев пообещал ЕС «цунами энергетического шока»
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.