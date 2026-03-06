Штрафы для жильцов в 2026 году: за что накажут в многоквартирном доме

Жить в многоквартирном доме — значит соблюдать правила, которые защищают всех: от пожара, от захламленных подъездов, от сигаретного дыма и брошенных во дворе машин. В 2026 году штрафы для жильцов многоквартирного дома стали строже, а контроль — серьезнее. Разбираемся, за что именно могут выписать штраф и во сколько обойдется незнание законов.

Захват тамбуров и мест общего пользования: самовольные двери и перегородки

Тамбурная дверь между квартирами выглядит как удобство, но с точки зрения закона это самовольная перепланировка общедомового имущества. Коридор, лестничная клетка, тамбур — все это принадлежит всем собственникам дома одновременно, и занять часть этого пространства в одностороннем порядке нельзя.

С 2026 года борьба с незаконными перегородками в подъездах ужесточилась:

штраф до 15 000 рублей за несогласованную перепланировку (ст. 7.1 КоАП РФ);

еще до 15 000 рублей за неисполнение предписания об устранении нарушения (ст. 19.5 КоАП РФ);

принудительный демонтаж конструкции за счет нарушителя по решению суда.

Если тамбурная дверь была установлена прежним владельцем квартиры, нынешний собственник по позиции Верховного суда может быть освобожден от административной ответственности — однако обязанность убрать конструкцию все равно остается за ним. Единственный законный способ использовать общее пространство — получить согласие всех собственников на общем собрании.

Курение и открытый огонь: где нельзя зажигать и жечь

Курение на лестничной клетке и в подъезде запрещено законом «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма» — это приравнивается к курению в общественном месте. Штраф за курение на балконе общего пользования и лестничной клетке составляет от 500 до 1500 рублей.

Многие жильцы убеждены, что общий балкон в подъезде — это «почти улица», и ставят там пепельницы. Это заблуждение: такое поведение является административным правонарушением. Что касается личного балкона — курить на нем формально не запрещено, однако если дым проникает к соседям или в места общего пользования, штраф за курение на балконе составит те же 500–1500 рублей.

Разведение открытого огня на балконе или в помещениях МКД — отдельная история с куда более серьезными последствиями. Именно поэтому тема про курение на балконе и лестничной клетке и штраф за содеянное остается одной из самых актуальных в сфере ЖКХ: число жалоб в управляющие компании и ГЖИ растет год от года. Конкретные суммы за открытый огонь:

штраф до 15 000 рублей за открытый огонь;

до 50 000 рублей, если огонь нанес ущерб соседям или общему имуществу;

уголовная ответственность — при пожаре с серьезным ущербом или гибелью людей.

Пожарная безопасность, открытый огонь и балкон — именно этот опасный треугольник чаще всего приводит к трагедиям в жилых домах, поэтому законодатель предусмотрел здесь самые серьезные санкции.

Интересный факт. В 2025 году Госдума рассматривала инициативу, обязывающую управляющие компании размещать в подъездах информационные таблички о запрете курения на балконе и лестничной клетке с указанием суммы штрафа — чтобы жильцы не могли сослаться на незнание закона.

Хлам в коридорах и на лестничных клетках: эвакуационные пути под запретом

Велосипед у стены, старый холодильник на площадке, коробки в тамбуре — такой «захват» мест общего пользования в подъезде мешает не только соседям, но и экстренным службам. Пожарная безопасность в МКД строго регулирует свободный проход по путям эвакуации, и наказание за хранение вещей в тамбуре и коридоре не символическое.

По ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» жильцу — физическому лицу грозит:

штраф от 5000 до 15 000 рублей — при первичном нарушении;

штраф от 12 000 до 20 000 рублей — при повторном;

от 40 000 до 50 000 рублей — наказание за хранение вещей в тамбуре и коридоре, если оно стало причиной пожара с ущербом или травмами;

уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы при гибели людей.

Для управляющих компаний и ТСЖ как юридических лиц штрафы за закрытые глаза на захват мест общего пользования в подъезде кем-то из дерзких собственников начинаются от 300 000 рублей.

Парковка во дворе: где машина превращается в нарушение

Припарковаться «на минутку» под окнами — привычка, которая может обернуться штрафом. Парковка под окнами жилого дома регулируется правилами дорожного движения (ПДД) и санитарными нормами, а нарушители рискуют расстаться с несколькими тысячами рублей.

Вот конкретные суммы за нарушение правил парковки во дворе МКД:

газон или клумба — от 3000 до 5000 рублей (в Москве и Санкт-Петербурге — до 5000 рублей);

тротуар с перекрытием прохода — 2000 рублей плюс эвакуация (в столицах — 3000 рублей);

место для инвалидов — штраф до 5000 рублей и принудительная эвакуация автомобиля;

въезд или выезд со двора — до 2000 рублей;

у мусорных баков (если машина мешает вывозу мусора) — от 2000 до 5000 рублей;

грузовик свыше 3,5 т в жилой зоне — от 1500 до 3000 рублей;

работающий двигатель во дворе после парковки — 1500 рублей в регионах, 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Самовольное оборудование личного парковочного места во дворе — захват части общей придомовой территории — также карается штрафом до 5000 рублей.

Самовольная вырубка деревьев и кустарников

Дерево во дворе мешает свету в окне или падает на машину — не повод пилить его самостоятельно. Деревья на придомовой территории входят в состав общего имущества МКД, и самовольная вырубка деревьев во дворе карается штрафом, так как является административным правонарушением по ст. 8.28 КоАП РФ.

Размеры штрафов за незаконный спил:

для граждан — от 3000 до 4000 рублей за одно дерево;

при использовании техники или в лесопарковой зоне — от 4000 до 5000 рублей;

для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей;

для юридических лиц — от 200 000 до 300 000 рублей.

Помимо штрафа нарушителю придется возместить ущерб, причиненный зеленым насаждениям, — размер компенсации рассчитывается по методике, утвержденной правительством РФ. При значительном ущербе (свыше 5000 рублей) наступает уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ — вплоть до двух лет лишения свободы.

Интересный факт. Чтобы законно спилить аварийное дерево во дворе, нужно обратиться в управляющую компанию, которая вызовет специалистов и оформит порубочный билет. Самодеятельность здесь буквально дорого обходится.

Интересный факт. Самовольно посадить дерево во дворе МКД — тоже нарушение закона, и это удивляет многих жильцов. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10, расстояние от стены жилого дома до ствола дерева должно быть не менее пяти метров, а для кустарников — не менее полутора метров: несоблюдение этих норм грозит повреждением подземных коммуникаций и затемнением квартир. Чтобы посадка была законной, нужно получить решение общего собрания собственников и согласовать ее с управляющей компанией или муниципалитетом — только тогда новое дерево во дворе не станет поводом для штрафа.

Размеры штрафов и куда жаловаться на соседей

Штрафы для жильцов многоквартирного дома в 2026 году распределяются так.

За курение на лестничной клетке и общем балконе — от 500 до 1500 рублей.

За открытый огонь на балконе — до 15 000 рублей.

За хлам на пути эвакуации в тамбуре или коридоре — от 5000 до 15 000 рублей.

За незаконный тамбур или самовольно установленную перегородку — до 15 000 рублей.

За парковку на газоне во дворе — от 3000 до 5000 рублей.

За парковку на месте для инвалидов — до 5000 рублей.

За самовольную вырубку дерева на придомовой территории — от 3000 до 5000 рублей.

Если сосед нарушает правила, действовать нужно последовательно:

Обратиться в управляющую компанию — она обязана выдать предписание нарушителю. Если УК бездействует — написать жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Нарушения пожарной безопасности фиксирует МЧС (пожарный надзор). Нарушения ПДД во дворе — зона ответственности ГИБДД. Вырубка деревьев — муниципальные органы (отдел городского озеленения) и прокуратура. В крайнем случае — суд: он, как правило, встает на сторону добросовестных собственников.

Фиксируйте каждое нарушение: фотографии с геотегом и датой, письменные жалобы с отметкой о приеме — это ваши главные аргументы в любом споре.

какие льготы на капремонт и коммуналку положены пенсионерам в этом году.