В Росстате раскрыли отрасль с самым высоким ростом зарплат за год Росстат: зарплаты в производстве одежды и мебели выросли более чем на 20%

Самые высокие темпы роста средних зарплат за год зафиксированы в производстве одежды и мебели, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. В этих отраслях доходы работников увеличились более чем на 20%.

Среднемесячная начисленная заработанная плата работников организаций (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности: производство одежды — 63 434 рублей, производство мебели — 71 487 рублей, — отметили в ведомстве.

Также значительный рост доходов отмечен у работников, занятых в производстве прочих готовых изделий. В этой категории средняя заработная плата за год увеличилась на 17%. На 16% выросли доходы сотрудников, работающих в сфере операций с недвижимым имуществом.

Ранее глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуме разработали законопроект о минимальной почасовой оплате труда в России. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс, устанавливая МРОЧ одновременно с МРОТ.

До этого эксперт Мария Игнатова заявила, что профессия сварщика признана самой высокооплачиваемой в России по итогам января 2026 года. По ее данным, медианная заработная плата таких специалистов в указанный период достигла 267,3 тыс. рублей в месяц.