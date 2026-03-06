Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 09:28

В Росстате раскрыли отрасль с самым высоким ростом зарплат за год

Росстат: зарплаты в производстве одежды и мебели выросли более чем на 20%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Самые высокие темпы роста средних зарплат за год зафиксированы в производстве одежды и мебели, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. В этих отраслях доходы работников увеличились более чем на 20%.

Среднемесячная начисленная заработанная плата работников организаций (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности: производство одежды — 63 434 рублей, производство мебели — 71 487 рублей, — отметили в ведомстве.

Также значительный рост доходов отмечен у работников, занятых в производстве прочих готовых изделий. В этой категории средняя заработная плата за год увеличилась на 17%. На 16% выросли доходы сотрудников, работающих в сфере операций с недвижимым имуществом.

Ранее глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуме разработали законопроект о минимальной почасовой оплате труда в России. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс, устанавливая МРОЧ одновременно с МРОТ.

До этого эксперт Мария Игнатова заявила, что профессия сварщика признана самой высокооплачиваемой в России по итогам января 2026 года. По ее данным, медианная заработная плата таких специалистов в указанный период достигла 267,3 тыс. рублей в месяц.

зарплаты
экономика
производство
доходы
Росстат
