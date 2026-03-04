Катар принял решение полностью остановить производство СПГ

Катар в среду, 4 марта, полностью остановит производство сжиженного природного газа, а на возобновление работы и выход на полную мощность потребуется около двух недель, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Агентство отмечает, что сроки могут корректироваться по первичным оценкам.

Катар полностью прекратит сжижение газа в среду. <…> По первичным оценкам, Катару потребуется две недели, чтобы возобновить работу по сжижению газа после полного прекращения, — говорится в сообщении.

Ранее представители катарской компании QatarEnergy, одного из мировых лидеров по выпуску сжиженного природного газа, объявили о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Руководство предприятия 2 марта приняло решение остановить производство СПГ на всех своих мощностях.

Кроме того, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что в летний период европейские государства будут активно накапливать газ в подземных хранилищах, делая ставку на сжиженный природный газ. Эксперт отметил, что ближневосточный конфликт спровоцировал рост цен на топливо, а запасы на континенте быстро иссякают.