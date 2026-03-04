Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 16:46

Крупнейший производитель газа в мире объявил форс-мажор

QatarEnergy объявила форс-мажор после прекращения производства СПГ

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа, объявила форс-мажор, о чем ее представители сообщили в соцсети Х. 2 марта руководство компании остановило производство СПГ на принадлежащих ей объектах.

QatarEnergy сообщает, что оповестила клиентов, затронутых прекращением производства СПГ и связанных с ним продуктов, о форс-мажоре, — говорится в заявлении.

Ранее в Катаре ввели чрезвычайное положение. Вместе с этим власти объявили о полном прекращении производства газа и связанных с ним продуктов.

До этого иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари предупредил, что следующими целями Израиля и США после Ирана станут Турция и Катар. По его словам, мусульманские страны поддерживают Тегеран, осознавая нависшую над ними угрозу.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова тем временем предостерегла россиян от туристических поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию. Дипломат пояснила, что официального запрета со стороны Минэкономразвития на посещение этих государств не вводилось.

СПГ
Катар
энергоносители
Ближний Восток
