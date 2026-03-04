Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой

Пентагон в соцсети Х опубликовал видео удара торпедой по иранскому военному кораблю Iris Dena в Индийском океане. На кадрах видны сначала вспышка и быстро растущий факел взрыва, затем — более мощный выброс огня и дыма. На финальных секундах корпус судна уже сильно поврежден и кренится кормой, уходя под воду задним ходом.

Судно направлялось в Тегеран из Нью-Дели и было потоплено у берегов Шри-Ланки. На борту IRIS могли находиться до 180 человек. По последним данным, спасти удалось 79 моряков. Около 80 человек погибли после удара. Судьба более 100 членов экипажа остается неизвестной — они числятся пропавшими без вести.

Ранее советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил о готовности Тегерана вести военные действия с Вашингтоном и Тель-Авивом столько, сколько потребуется, сравнив это с вооруженным конфликтом с Ираком, длившимся восемь лет. Он подчеркнул, что иранская сторона не доверяет американской администрации и не намерена вступать в переговоры с Белым домом.

Независимая миссия ООН по установлению фактов между тем заявила, что действия Израиля и США в отношении Ирана противоречат Уставу ООН. Она осудила удары и призвала к последовательному применению норм международного права.