Обменять леопардов на капибар? Почему в РФ отказали японскому зоопарку

Японский зоопарк предложил российским коллегам обмен животными, однако в РФ отреагировали с сомнением на сделку. Почему в России отказались, что не так с японским зоопарком?

Что предложили в Японии, кем хотят поменяться

Японский зоопарк в городе Токусима предложил коллегам из России обмен: предоставить для одного из российских зоопарков своих капибар, чтобы получить из РФ белого медведя или дальневосточного леопарда.

Зоопарк города Токусима (расположен в западной части острова Сикоку, самого малого из крупных японских островов) известен своими капибарами: там их живет около 90 особей.

«Мы хотели бы обменяться нашими капибарами на другое животное. Номер один — это полярный медведь. Дело в том, что у нас есть белая медведица, но она одна. Нам нужен самец для размножения… Также мы бы очень хотели иметь амурского леопарда», — рассказал заместитель директора зоопарка Токусима Нариоми Китамура.

Кто в России против, почему не хотят отдавать животных

Против идеи японцев выступили руководители зоопарков в России. Так, директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев, где живут две особи дальневосточного леопарда, назвал идею обмена неравноценной.

«На мой взгляд, это как поменять, например, золото на кусок мыла. Не стоит менять золото на кусок мыла», — заявил Мезенцев СМИ.

Директор Барнаульского зоопарка, член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев выступил категорически против идеи дать японцам белого медведя. Он подчеркнул, что «животные — это тоже политика».

«Вы, наверное, слышали, когда Китай потребовал вернуть всех панд из Японии из-за недружественных действий со стороны руководства Японии по отношению к Китаю. Здесь та же самая ситуация. У японцев много желаний по отношению к России. Но только они не хотят дружить с Россией. Они хотят диктовать условия России. Но диктовать России очень проблематично. Поэтому мы им медведя не дадим. И капибар возьмем в других странах», — объявил Писарев.

Белая медведица Айка в вольере Московского зоопарка Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

СМИ отмечают, что опасения российских зоологов небеспочвенны. Так, в начале февраля 2026 года в Японии умер полярный медведь Гого, которого готовили к отправке в зоопарк Токусимы.

«8 февраля около 13:00 Гого был подвергнут анестезии в ходе подготовки к отправке в зоопарк Токусимы. Во время осмотра у него произошли остановка дыхания и сердца. Были предприняты реанимационные мероприятия, но, к сожалению, он скончался», — сообщил зоопарк Йокогамы Zoorasia.

Полярный медведь Гого родился в России в Пермском зоопарке и вырос в зоопарке Теннодзи в Осаке. Медведя регулярно перевозили для демонстрации в других зоопарках.

До этого декабре 2020 года в зоопарке Токусимы умер 9-летний амурский тигр по имени Хироси. Прошло несколько месяцев, после того как его перевезли в Токусиму для размножения. Японские СМИ пишут, что причиной смерти стал заворот кишок.

Сколько в мире осталось амурских леопардов

Капибара, крупное животное из рода водосвинок, — один из самых популярных объектов для зоопарков по всему миру. Животное из Южной Америки отличается спокойным характером и легко идет на контакт с людьми, поэтому является популярным экспонатом в контактных зоопарках и даже кафе. Точная численность капибар в мире неизвестна; Международный союз охраны природы (IUCN) причисляет ее к «вызывающим наименьшие опасения» в отношении угрозы вымирания.

Между тем дальневосточный (амурский, маньчжурский) леопард — один из самых редких представителей крупных кошачьих. Несколько лет назад в природе насчитывалось менее 40 особей этой кошки, однако благодаря усилиям России и Китая по консервации популяции в дикой природе насчитывается порядка 129 особей и еще около 200 особей в неволе по всему миру. Россия и Китай планируют в 2026 году завершить процесс точной оценки популяции амурского леопарда.

Читайте также:

Наворовал на 5 млрд? В чем обвиняют экс-главу депкульта Москвы Кибовского

Террористы ВСУ атаковали танкер России: заявление Минтранса, подробности

Первые мартовские заморозки принесут холода до −15? Прогноз погоды в Москве