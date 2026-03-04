Зимняя Олимпиада — 2026
«Шпионские дела»: Китай пришел в бешенство из-за обвинений Британии

Посольство Китая обвинило Британию в попытке очернить Пекин

Дипломатическое представительство КНР в Лондоне выразило решительный протест британским властям из-за обвинений в адрес Пекина о якобы имевшем месте вмешательстве во внутренние дела Соединенного Королевства, сообщает ТАСС. В посольстве отметили, что в Великобритании некоторые лица постоянно стремятся сфабриковать «шпионские дела».

Некоторые люди в Великобритании всегда стремятся фабриковать факты и выдумывать так называемые шпионские дела, чтобы злонамеренно очернить Китай. Мы решительно осуждаем это и заявили решительный протест британской стороне. Мы призываем соответствующие британские структуры немедленно прекратить подобные антикитайские политические манипуляции, — сказано в сообщении.

Поводом для протеста стало заявление Скотленд-Ярд, где сообщили о задержании трех мужчин в возрасте 39, 43 и 68 лет. Их подозревают в нарушении закона о национальной безопасности и работе на разведку КНР.

Ранее сообщалось, что в Великобритании власти рассматривают возможность отправки в отставку Джонатана Пауэлла, занимающего пост советника по национальной безопасности при премьер-министре Кире Стармере. Инициатива об увольнении чиновника возникла после того, как он отказался от преследования предполагаемых китайских шпионов.

До этого СМИ писали, что США выдвинули ультиматум Британии. Американская сторона пригрозила прекратить обмен разведданными с Соединенным Королевством. Причиной для этого стало снятие обвинений с двух британцев, проходивших по делу о шпионаже в пользу Китая

