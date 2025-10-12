Крупному чиновнику грозит отставка по делу о шпионаже для Китая

Власти Великобритании обсуждают возможность отставки Джонатана Пауэлла с поста советника премьер-министра Кира Стармера по национальной безопасности, сообщает британская газета The Times. По ее данным, предложение об увольнении чиновника поступило после отказа от преследования предполагаемых китайских шпионов.

Велись внутренние обсуждения о том, что Пауэлл должен уйти в отставку, — говорится в материале.

Отставка Пауэлла обсуждается в рамках дела двух британцев, которых в прошлом году обвинили в передаче секретной государственной информации Китаю. Однако обвинения с них были сняты, когда Пауэлл отказался называть Китай «врагом» во время судебного заседания, а правительство заявило о стремлении сохранить дипломатические отношения с Пекином.

Часть британских политиков полагает, что Пауэлл состоял в сговоре и хотел как можно «успокоить» Китай. По их мнению, советник премьера по нацбезопасности получает некие инвестиции от КНР.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пригрозили прекратить обмен разведданными с Великобританией из-за снятия обвинений с двух британцев по делу о шпионаже в пользу Китая. Белый дом уже сообщил британскому премьеру Киру Стармеру: такие события вызывают риск подрыва близких отношений между двумя странами.