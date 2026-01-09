Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 23:49

Российские спутники засняли циклон «Фрэнсис» над Москвой

Роскосмос опубликовал кадры прохождения циклона «Фрэнсис» над Москвой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российские спутники засняли на видео движение мощного циклона «Фрэнсис» над Москвой, сообщили в Telegram-канале Роскосмоса. Аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М» передали детальные изображения метеорологического явления.

Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона над Москвой 8 и 9 января. Он принес в столицу снег и метель, — сказано в публикации.

Ранее на Сахалинскую область обрушился мощный циклон, из-за которого на Южных Курилах произошли массовые отключения электроэнергии и повреждения жилых домов, сообщили в пресс-службе местного Минэнерго. Отмечается, что сила ветра достигала 38 метров в секунду.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что В Подмосковье в ночь на 9 января выпало две трети месячной нормы осадков, а в Москве к вечеру сугробы должны были вырасти до 65 сантиметров. По его словам, высота снежного покрова может достигнуть рекордной высоты для января.

Кроме того, сильная метель в Москве вызвала массовые задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах. Онлайн-табло показало, что более 200 рейсов, в том числе из Стамбула и Самарканда, были отложены или отменены. Посадка некоторых самолетов также была перенесена на несколько часов.

циклоны
Роскосмос
Москва
спутники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил о задержании еще одного танкера
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 января 2026 года
Приметы 10 января — Домочадцев день: единство семьи и Красная горка
В Иране рассказали, какая сейчас обстановка в стране
Аэропорт Краснодара приостановил все полеты над городом
Власти готовятся к эвакуации застрявших в пробке на М-8
Российские спутники засняли циклон «Фрэнсис» над Москвой
Суточный рекорд по количеству осадков побит в Москве
МИД РФ отверг обвинения в причастности к атаке на посольство в Киеве
В Шереметьево тысячи человек не могут получить свой багаж
В Смоленске скончался глава представительства МИД России
Пушков рассказал о маловероятном сценарии в ситуации Гренландии и США
ВСУ похищают украинских военных и держат в подвалах
Женщины в рядах ВСУ все чаще погибают
В России впервые управляли дроном над Антарктидой через тысячи километров
Небо над Тамбовом опустело из-за запрета на полеты
Адам Кадыров пообещал найти и привезти Зеленского в Чечню
Стало известно, когда Apple может представить свой первый складной смартфон
Плазмолифтинг — вампирский лифтинг? Суть процедуры и отзывы
У Ивлеевой нашли новый долг перед налоговой
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.