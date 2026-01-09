Российские спутники засняли циклон «Фрэнсис» над Москвой

Российские спутники засняли на видео движение мощного циклона «Фрэнсис» над Москвой, сообщили в Telegram-канале Роскосмоса. Аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М» передали детальные изображения метеорологического явления.

Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона над Москвой 8 и 9 января. Он принес в столицу снег и метель, — сказано в публикации.

Ранее на Сахалинскую область обрушился мощный циклон, из-за которого на Южных Курилах произошли массовые отключения электроэнергии и повреждения жилых домов, сообщили в пресс-службе местного Минэнерго. Отмечается, что сила ветра достигала 38 метров в секунду.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что В Подмосковье в ночь на 9 января выпало две трети месячной нормы осадков, а в Москве к вечеру сугробы должны были вырасти до 65 сантиметров. По его словам, высота снежного покрова может достигнуть рекордной высоты для января.

Кроме того, сильная метель в Москве вызвала массовые задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах. Онлайн-табло показало, что более 200 рейсов, в том числе из Стамбула и Самарканда, были отложены или отменены. Посадка некоторых самолетов также была перенесена на несколько часов.