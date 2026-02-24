Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:27

Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве

Роскосмос опубликовал снимок принесшего снегопад в Москву циклона

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Роскосмос показал циклон, принесший непогоду в Москву. Госкорпорация в своем Telegram-канале продемонстрировала, как атмосферный вихрь выглядит из космоса. Там также отметили, что спутники продолжают вести наблюдение за прохождением циклона.

Сегодня столицу снова накрыл снегопад — снимок из космоса. Наши спутники продолжают следить за прохождением циклона, — заявили в госкорпорации.

Ранее мощный снегопад, вызванный циклоном «Валли», осложнил дорожную ситуацию в столице. Уровень загруженности московских улиц достигал восьми баллов. Наибольшие затруднения фиксировались на западе Бульварного и юго-западе Садового колец, а также на большей части Третьего транспортного кольца. Самые длинные заторы наблюдались в центре города.

Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию с непогодой как крайне сложную. Градоначальник признал, что нынешняя зима ставит рекорды, но выразил уверенность, что городские службы справятся с последствиями стихии. По его прогнозам, объем выпавших осадков может достичь 70% от месячной нормы.

