19 февраля 2026 в 10:56

«Ситуация крайне сложная»: Собянин о мощном снегопаде в Москве

Собянин назвал крайне сложной ситуацию со снегопадом в Москве

Снегопад в Москве. За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад в Москве. За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ситуация с мощным снегопадом в Москве крайне сложная, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что зима бьет рекорды, но выразил уверенность, что город со всем справится. Мэр добавил, что в Москве может выпасть 70% месячной нормы осадков, все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада.

Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится, — написал Собянин.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что снегопады и метели будут идти в Москве еще несколько дней, непогода отступит только к воскресенью, 22 февраля. По ее словам, к началу следующей недели температура будет соответствовать климатической норме — от −1 до −6 градусов.

До этого начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок рассказал, что текущая зима в Москве может оказаться самой снежной за последние 60 лет. По его словам, январь 2026 года уже побил рекорд по обилию осадков за всю историю регулярных наблюдений.


