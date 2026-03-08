Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 07:49

Жители Сахалина оказались во власти страшной метели

Девять районов Сахалина накрыла метель в ночь на 8 марта

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости
Сахалин оказался во власти циклона в ночь на 8 марта, девять районов накрыл снег с мощными порывами ветра, заявили в пресс-службе регионального правительства. Ситуация находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко. По его словам, все системы жизнеобеспечения острова работают в штатном режиме.

Под влиянием непогоды находятся девять районов. Наиболее сложная обстановка сейчас на юге острова, где из-за плохой видимости и состояния дорог введен ряд временных транспортных ограничений. Также стихия скорректировала расписание авиарейсов, — отметил глава региона.

За сутки в Южно-Сахалинске выпало около 50 сантиметров снега. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, на улицах города работает 130 единиц спецтехники. Местами видимость на дорогах снижена до менее чем 500 метров.

Из-за метели временно закрыли участок федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха от Ново-Александровска до Долинска. В аэропорту Южно-Сахалинск более чем на четыре часа задержаны рейсы в Новосибирск, Москву, Улан-Удэ, Южно-Курильск и Петропавловск-Камчатский. Вылета ожидают свыше 600 пассажиров.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что на неделе с 9 по 15 марта на Урале и в Поволжье ожидаются аномальные морозы. Речь идет об Удмуртии, Марий-Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях. Там температура воздуха может опуститься до −30 градусов.
