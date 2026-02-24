Полицейские устроили «перестрелку» между собой на глазах у прохожих

Зимняя Олимпиада — 2026
В Нью-Йорке полицейские сыграли в снежки во время метели

Полиция в Нью-Йорке, США
В Нью-Йорке сотрудники полиции устроили снежный бой прямо на улице во время исторической метели, обрушившейся на город. Стражи порядка нашли способ поднять себе настроение в разгар рекордного снегопада, устроив веселую перестрелку снежками.

Местные жители с восторгом отнеслись к необычному зрелищу и оценили инициативу полицейских. Очевидцы отметили, что игра в снежки является лучшим способом скрасить сложившуюся ситуацию с погодой.

Ранее мощная снежная буря, накрывшая Соединенные Штаты, затронула свыше 200 млн человек. Стихия вызвала серьезные нарушения в работе транспортной системы и энергоснабжении: отменены тысячи авиарейсов, без электричества остались тысячи жилых домов.

Кроме того, стало известно, что в результате мощного зимнего шторма, обрушившегося на США, погибли не менее 30 человек. Стихия охватила территорию протяженностью около 2100 километров от Арканзаса до Новой Англии, принеся в некоторые районы до полуметра снега. Тысячи американцев остались без света в условиях 30-градусного мороза.

США
полиция
снежки
метели
Нью-Йорк
