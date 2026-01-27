Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 07:43

В США подсчитали число погибших после мощного зимнего шторма

Число погибших в результате снежного шторма в США достигло 30 человек

Фото: IMAGO/justjojo/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Как минимум 30 жителей Соединенных Штатов стали жертвами мощного зимнего шторма, обрушившегося на страну, сообщает Associated Press. Многие американцы остались без электричества в мороз до минус 31 градуса. Шторм накрыл территорию от Арканзаса до Новой Англии протяженностью около 2100 километров, в некоторых районах выпало до 50 сантиметров снега.

Многие жители США пережили еще одну ночь с минусовыми температурами и без электричества после того, как в понедельник из-за мощного зимнего шторма на северо-востоке выпало еще больше снега, а некоторые районы юга покрылись льдом. В штатах, пострадавших от сильных морозов, зарегистрировано по меньшей мере 30 смертей, — говорится в публикации.

Уточняется, что часть погибших попала под снегоуборочную технику. Также среди них оказались подростки, погибшие в авариях на санках, и женщина, найденная под снегом.

Как ранее сообщал телеканал ABC, обрушившаяся на США снежная буря затронула более 200 млн человек. Экстремальные погодные условия привели к масштабным сбоям в работе транспорта и энергоснабжения.

США, Нью-Йорк. Прохожие толкают такси, застрявшее в снегу
США, Нью-Йорк. Прохожие толкают такси, застрявшее в снегу
Фото: IMAGO/Richard B. Levine/Global Look Press
Снежный шторм в Нью-Йорке
Снежный шторм в Нью-Йорке
Фото: IMAGO/justjojo/Global Look Press
Более 245 миллионов американцев в Нью-Йорке столкнулись с сильным зимним штормом, который парализовал все вокруг и привел к скоплению льда, отмене рейсов, пустым улицам и холодной погоде
Более 245 миллионов американцев в Нью-Йорке столкнулись с сильным зимним штормом, который парализовал все вокруг и привел к скоплению льда, отмене рейсов, пустым улицам и холодной погоде
Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press
Снегоуборочные машины департамента транспорта Нью-Йорка расчищают от снега Бруклинский мост
Снегоуборочные машины департамента транспорта Нью-Йорка расчищают от снега Бруклинский мост
Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Прохожие прогуливаются по заснеженной Таймс-сквер
Прохожие прогуливаются по заснеженной Таймс-сквер
Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press
Снежный шторм в Нью-Йорке
Снежный шторм в Нью-Йорке
Фото: IMAGO/justjojo/Global Look Press
Снежный шторм в Нью-Йорке
Снежный шторм в Нью-Йорке
Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press
Прохожие прогуливаются по заснеженной Таймс-сквер
Прохожие прогуливаются по заснеженной Таймс-сквер
Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press
Снежный шторм в Нью-Йорке. Автомобили такси на заснеженной Таймс-сквер
Снежный шторм в Нью-Йорке. Автомобили такси на заснеженной Таймс-сквер
Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press
Снежный шторм в Нью-Йорке
Снежный шторм в Нью-Йорке
Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. ‭«Бык с Уолл-стрит» на фоне снегопада в финансовом районе Нью-Йорка
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. ‭«Бык с Уолл-стрит» на фоне снегопада в финансовом районе Нью-Йорка
Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Вид на Бруклинский мост во время сильной снежной бури
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Вид на Бруклинский мост во время сильной снежной бури
Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
США, Вашингтон. Мужчина на лыжах в снегу перед Капитолием
США, Вашингтон. Мужчина на лыжах в снегу перед Капитолием
Фото: Anna Ringle/dpa/Global Look Press
Снежный шторм в Нью-Йорке
Снежный шторм в Нью-Йорке
Фото: IMAGO/justjojo/Global Look Press
США, Нью-Йорк. Мужчина везет санки с ребенком по заснеженному тротуару
США, Нью-Йорк. Мужчина везет санки с ребенком по заснеженному тротуару
Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press

США
жертвы
погибшие
штормы
непогода
снег
снегопад
морозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герасимов доложил о важных успехах ВС России в зоне СВО
«Приговор изменить»: известному писателю-иноагенту ужесточили наказание
Бывшая жена Стаса Пьехи решила судьбу сына
Начальник Генштаба ВС России лично приехал на передовую
В Москве наступил снежный апокалипсис
Названо число населенных пунктов, которые ВС России освободили в январе
Диетолог назвала «канцерогенное» отличие белого мяса от красного
Несколько сотен бойцов ВСУ застряли в заблокированном районе у Купянска
Гороскоп на 27 января: день триумфа деятелей искусства и пора для отдыха
Отступление ВСУ и пленение разведчиков: новости СВО к утру 27 января
Москвичам пообещали более трети месячной нормы осадков за сутки
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 января: инфографика
Четыре российских ребенка погибли от ударов ВСУ за неделю
Назван хоккеист, который первым из россиян набрал 80 очков в сезоне НХЛ
Врач предположил, что Ленин болел нейросифилисом
В США подсчитали число погибших после мощного зимнего шторма
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
Почти полтора миллиона россиян остались без света из-за ударов ВСУ
Канада и Индия готовятся «перезапустить» торговлю черным золотом
Квашеная капуста в банке: редкий прием для идеальной текстуры
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.