В США подсчитали число погибших после мощного зимнего шторма
Число погибших в результате снежного шторма в США достигло 30 человек
Фото: IMAGO/justjojo/Global Look Press
Как минимум 30 жителей Соединенных Штатов стали жертвами мощного зимнего шторма, обрушившегося на страну, сообщает Associated Press. Многие американцы остались без электричества в мороз до минус 31 градуса. Шторм накрыл территорию от Арканзаса до Новой Англии протяженностью около 2100 километров, в некоторых районах выпало до 50 сантиметров снега.
Многие жители США пережили еще одну ночь с минусовыми температурами и без электричества после того, как в понедельник из-за мощного зимнего шторма на северо-востоке выпало еще больше снега, а некоторые районы юга покрылись льдом. В штатах, пострадавших от сильных морозов, зарегистрировано по меньшей мере 30 смертей, — говорится в публикации.
Уточняется, что часть погибших попала под снегоуборочную технику. Также среди них оказались подростки, погибшие в авариях на санках, и женщина, найденная под снегом.
Как ранее сообщал телеканал ABC, обрушившаяся на США снежная буря затронула более 200 млн человек. Экстремальные погодные условия привели к масштабным сбоям в работе транспорта и энергоснабжения.
США, Нью-Йорк. Прохожие толкают такси, застрявшее в снегу
Фото: IMAGO/Richard B. Levine/Global Look Press
Фото: IMAGO/justjojo/Global Look Press
Более 245 миллионов американцев в Нью-Йорке столкнулись с сильным зимним штормом, который парализовал все вокруг и привел к скоплению льда, отмене рейсов, пустым улицам и холодной погоде
Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press
Снегоуборочные машины департамента транспорта Нью-Йорка расчищают от снега Бруклинский мост
Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Прохожие прогуливаются по заснеженной Таймс-сквер
Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press
Фото: IMAGO/justjojo/Global Look Press
Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press
Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press
Снежный шторм в Нью-Йорке. Автомобили такси на заснеженной Таймс-сквер
Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press
Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. «Бык с Уолл-стрит» на фоне снегопада в финансовом районе Нью-Йорка
Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Вид на Бруклинский мост во время сильной снежной бури
Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
США, Вашингтон. Мужчина на лыжах в снегу перед Капитолием
Фото: Anna Ringle/dpa/Global Look Press
Фото: IMAGO/justjojo/Global Look Press
США, Нью-Йорк. Мужчина везет санки с ребенком по заснеженному тротуару
Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press