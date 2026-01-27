В США подсчитали число погибших после мощного зимнего шторма Число погибших в результате снежного шторма в США достигло 30 человек

Как минимум 30 жителей Соединенных Штатов стали жертвами мощного зимнего шторма, обрушившегося на страну, сообщает Associated Press. Многие американцы остались без электричества в мороз до минус 31 градуса. Шторм накрыл территорию от Арканзаса до Новой Англии протяженностью около 2100 километров, в некоторых районах выпало до 50 сантиметров снега.

Многие жители США пережили еще одну ночь с минусовыми температурами и без электричества после того, как в понедельник из-за мощного зимнего шторма на северо-востоке выпало еще больше снега, а некоторые районы юга покрылись льдом. В штатах, пострадавших от сильных морозов, зарегистрировано по меньшей мере 30 смертей, — говорится в публикации.

Уточняется, что часть погибших попала под снегоуборочную технику. Также среди них оказались подростки, погибшие в авариях на санках, и женщина, найденная под снегом.

Как ранее сообщал телеканал ABC, обрушившаяся на США снежная буря затронула более 200 млн человек. Экстремальные погодные условия привели к масштабным сбоям в работе транспорта и энергоснабжения.