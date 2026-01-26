Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США ABC: снежная буря в США затронула более 200 млн человек

Снежная буря, обрушившаяся на Соединенные Штаты, затронула более 200 млн человек, сообщает телеканал ABC. Экстремальные погодные условия привели к масштабным сбоям в работе транспорта и энергоснабжения.

Более 200 млн американцев сталкиваются с чудовищным штормом и морозами, — говорится в сообщении.

По всей стране отменены тысячи авиарейсов, зафиксированы перебои с электроснабжением, в результате которых без света остались тысячи домов. На дорогах образовался гололед, что привело к росту числа дорожно-транспортных происшествий. В Нью-Йорке к уборке снега и ликвидации последствий непогоды привлечены около 2,5 тыс. сотрудников коммунальных служб.

США, Нью-Йорк. Прохожие толкают такси, застрявшее в снегу Фото: IMAGO/Richard B. Levine/Global Look Press Снежный шторм в Нью-Йорке Фото: IMAGO/justjojo/Global Look Press Более 245 миллионов американцев в Нью-Йорке столкнулись с сильным зимним штормом, который парализовал все вокруг и привел к скоплению льда, отмене рейсов, пустым улицам и холодной погоде Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press Снегоуборочные машины департамента транспорта Нью-Йорка расчищают от снега Бруклинский мост Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press Прохожие прогуливаются по заснеженной Таймс-сквер Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press Снежный шторм в Нью-Йорке Фото: IMAGO/justjojo/Global Look Press Снежный шторм в Нью-Йорке Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press Прохожие прогуливаются по заснеженной Таймс-сквер Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press Снежный шторм в Нью-Йорке. Автомобили такси на заснеженной Таймс-сквер Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press Снежный шторм в Нью-Йорке Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. ‭«Бык с Уолл-стрит» на фоне снегопада в финансовом районе Нью-Йорка Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Вид на Бруклинский мост во время сильной снежной бури Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press США, Вашингтон. Мужчина на лыжах в снегу перед Капитолием Фото: Anna Ringle/dpa/Global Look Press Снежный шторм в Нью-Йорке Фото: IMAGO/justjojo/Global Look Press США, Нью-Йорк. Мужчина везет санки с ребенком по заснеженному тротуару Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press

Ранее сообщалось, что частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете в аэропорту Бангора в штате Мэн на фоне снежной бури. После инцидента работа аэропорта была временно приостановлена. Степень тяжести травм, полученных пассажирами, пока остается неизвестной. Администрация аэропорта сообщила, что экстренные службы прибыли на место происшествия около 19:45 по восточному времени 25 января (3:45 мск 26 января).