«Дернул рубильник»: на Солнце внезапно завершилась сильнейшая буря ИКИ РАН: на Солнце завершился один из сильнейших всплесков активности

На Солнце неожиданно завершился один из сильнейших всплесков активности в XXI веке, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые наблюдали за ним с начала февраля и отметили резкое прекращение процессов, «словно кто-то дернул рубильник».

Наблюдавшийся с начала февраля мощный всплеск солнечной активности прекратился резко, «словно кто-то дернул рубильник», — сказано в сообщении.

Отмечается, что активная зона Солнца номер 4366, располагавшаяся напротив Земли, прекратила создавать солнечные вспышки. До установления нового рекордного показателя нашего века ей недоставало всего одной сильной вспышки, а до его обновления — двух. Накануне, 4 и 5 февраля по московскому времени, ежедневно наблюдалось по 11 мощных солнечных выбросов класса M и X. Уже в пятницу, 6 февраля, количество вспышек неожиданно снизилось до нуля,

Ранее стало известно, что первая сильная магнитная буря 2026 года вошла в число крупнейших геомагнитных событий XXI века. Явление, возникшее 18 января в результате солнечной вспышки класса X1.9, достигло уровня G4.7. Пик активности пришелся на 18–19 января.