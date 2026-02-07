Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 17:35

«Дернул рубильник»: на Солнце внезапно завершилась сильнейшая буря

ИКИ РАН: на Солнце завершился один из сильнейших всплесков активности

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Солнце неожиданно завершился один из сильнейших всплесков активности в XXI веке, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые наблюдали за ним с начала февраля и отметили резкое прекращение процессов, «словно кто-то дернул рубильник».

Наблюдавшийся с начала февраля мощный всплеск солнечной активности прекратился резко, «словно кто-то дернул рубильник», — сказано в сообщении.

Отмечается, что активная зона Солнца номер 4366, располагавшаяся напротив Земли, прекратила создавать солнечные вспышки. До установления нового рекордного показателя нашего века ей недоставало всего одной сильной вспышки, а до его обновления — двух. Накануне, 4 и 5 февраля по московскому времени, ежедневно наблюдалось по 11 мощных солнечных выбросов класса M и X. Уже в пятницу, 6 февраля, количество вспышек неожиданно снизилось до нуля,

Ранее стало известно, что первая сильная магнитная буря 2026 года вошла в число крупнейших геомагнитных событий XXI века. Явление, возникшее 18 января в результате солнечной вспышки класса X1.9, достигло уровня G4.7. Пик активности пришелся на 18–19 января.

солнце
бури
астрономы
космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Италии увидели двойные стандарты Запада на Олимпиаде
В Пакистане задержали организатора теракта у мечети
Травма руки, песня Симоньян, рождение внука: как живет певица Жасмин
«Перерегистрация» в электронном дневнике обошлась семье в 200 тыс. рублей
В Сети появилось первое фото подростка, напавшего на общежитие в Уфе
Стало известно, кто победил в первом олимпийском скиатлоне
«Дернул рубильник»: на Солнце внезапно завершилась сильнейшая буря
В деле о теракте в «Крокусе» появился загадочный свидетель
МОК простил фристайлисту нецензурный пост против властей США
«Что за раздолбайство?»: Губерниев оценил действия команды Гуменника
В больнице умерла 19-летняя пострадавшая при атаке ВСУ на Батайск
Политолог ответил, какие страны вскоре могут восстановить отношения с РФ
Подрыв дамбы в ДНР и «зона смерти» ВСУ: новости СВО на вечер 7 февраля
Песня о Путине, измены мужей, мнение об СВО: как живет Галина Данилова
Москвичам рассказали, когда в столице проснутся змеи
Суд арестовал мужчину за поджог беременной женщины
Люксовый дом Chanel обратился в российское ведомство
Экс-звезда британского реалити-шоу стал сборщиком мусора
Взрывы парализовали работу украинских АЭС
В Госдуме предложили подарить школьникам свободные выходные
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.