22 января 2026 в 14:35

Земля пережила удар одного из самых мощных геоштормов XXI века

Первая магнитная буря 2026 года стала одним из самых мощных событий XXI века

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Первая сильная магнитная буря 2026 года вошла в число крупнейших геомагнитных событий XXI века, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Буря, возникшая 18 января в результате солнечной вспышкой класса X1.9, достигла уровня G4.7. Пик ее активности пришелся на 18–19 января.

Завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий XXI века. Геомагнитные индексы вышли из красной зоны еще вчера (21 января. — NEWS.ru), около 16 часов по московскому времени, и в настоящее время стабилизировались на уровне Kp=3-4, — говорится в публикации.

Главной аномалией события ученые называют мощный радиационный шторм. Плотность потока энергичных протонов вблизи Земли выросла до 37 тыс. единиц. Этот показатель в тысячи раз превысил опасный порог и побил рекорды последних десятилетий, приблизившись к абсолютному максимуму XX века — уровня в 43 тыс. единиц.

Сама магнитная буря, накрывая Землю, вопреки ожиданиям, не достигла высшего уровня G5, остановившись в шаге от него, на отметке G4.7. Общая продолжительность геошторма составила около 42 часов.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил NEWS.ru, что мощная магнитная буря способна вывести из строя искусственные спутники Земли. По его словам, геомагнитные возмущения также могут вызвать неполадки в функционировании магистральных электросетей.

