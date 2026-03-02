Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 11:21

Магнитные бури сегодня, 2 марта: что завтра, недомогание, апатия, стресс

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 2 марта, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, рассказали специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 2 и 3 марта

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 2 марта, магнитной бури на Земле не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 11%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 16%. Вероятность спокойного магнитного поля — 74%», — сообщили эксперты.

По информации сервиса my-calend, сегодня ожидается слабая магнитная буря силой три балла.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций», — говорится в публикации.

Специалисты ИКИ РАН добавили, что завтра, 3 марта, возмущений геомагнитного поля Земли не ожидается.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как пережить период сильной магнитной бури, что делать

Врач — терапевт-диетолог Елена Устинова советует избегать активной и интеллектуальной деятельности, а также хорошо выспаться, чтобы снизить нагрузку на организм в период магнитной бури.

«Чтобы облегчить свое самочувствие, во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности. Кроме этого, необходимо употреблять очень много чистой воды: чем жиже наша кровь, тем легче ей бежать по сосудам. Очень важно избегать стрессовых ситуаций и общения с неадекватными людьми, а также посещения торговых центров и парков аттракционов», — рассказала она.

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании — принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рекомендует медик.

магнитные бури
новости
здоровье
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
