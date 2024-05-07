Россиянам рассказали, как защититься от магнитной бури Врач Хасанов: метеозависимым россиянам лучше запастись обезболивающими и кофе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частота вспышек на Солнце побила рекорд последних лет, это может негативно отразиться на здоровье людей, рассказал врач-терапевт Искандар Хасанов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня». Он рекомендовал метеозависимым россиянам запастись лекарствами и при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

Эксперт напомнил, что магнитная буря — это изменение магнитного поля Земли под влиянием выброса солнечной энергии. Данное метеособытие может влиять на артериальное давление людей, вызывать головные и суставные боли, а также снижать работоспособность.

В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс, — отметил Хасанов.

Хасанов добавил, что не помешает запастись обезболивающими, гипотензивными или тонизирующими препаратами. Помогут подержать энергию изотонические спортивные напитки и просто кофе. При недомогании некоторым помогает контрастный душ, считает врач. При этом в случае серьезного недомогания лучше обрадиться к медикам, а не заниматься самолечением.

Ранее физик Андрей Бутов считает, что геомагнитная обстановка в ближайшую неделю окажется неустойчивой. По его словам, метеозависимым людям следует сохранять бдительность — не перегружать себя и четко следовать указаниям врачей при ухудшении самочувствия.