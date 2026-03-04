Дерматолог ответила, при каком диагнозе противопоказано фотоомоложение

Проведение косметологических процедур фотоомоложения противопоказано пациентам с диагностированным раком кожи, заявила NEWS.ru дерматолог Наталия Жовтан. По словам специалиста, аппаратное воздействие способно разрушить лишь внешние проявления опухоли, никак не влияя на ее корни в глубоких слоях дермы.

Если на коже есть актинический кератоз — предрак или начальная форма базалиомы — небольшое красное шелушащееся пятнышко, это может быть опасно. Пациент идет на лазерное омоложение или фотоомоложение, аппарат разрушает верхний слой, краснота уходит, кожа выглядит лучше на несколько месяцев, но опухоль не исчезла. Мы уничтожили лишь «верхушку айсберга», не затронув корни в глубоких слоях. Мы «смазали» клиническую картину, потеряли драгоценное время для ранней диагностики и позволили новообразованию прогрессировать в более инвазивную форму. Это не аппарат вызвал рак, но неправильное его применение позволило болезни развиться незаметно. Косметологические процедуры сами по себе не приводят к онкологии, — пояснила Жовтан.

Ранее ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и НИИ фундаментальной и клинической иммунологии сообщили, что генетически модифицированные Т-клетки способны эффективно подавлять рост HER2-позитивных опухолей, включая рак молочной железы и желудка. Исследования российских специалистов находятся на стадии доклинических испытаний.