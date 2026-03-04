Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 07:00

Дерматолог ответила, при каком диагнозе противопоказано фотоомоложение

Дерматолог Жовтан: фотоомоложение противопоказано при раке кожи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Проведение косметологических процедур фотоомоложения противопоказано пациентам с диагностированным раком кожи, заявила NEWS.ru дерматолог Наталия Жовтан. По словам специалиста, аппаратное воздействие способно разрушить лишь внешние проявления опухоли, никак не влияя на ее корни в глубоких слоях дермы.

Если на коже есть актинический кератоз — предрак или начальная форма базалиомы — небольшое красное шелушащееся пятнышко, это может быть опасно. Пациент идет на лазерное омоложение или фотоомоложение, аппарат разрушает верхний слой, краснота уходит, кожа выглядит лучше на несколько месяцев, но опухоль не исчезла. Мы уничтожили лишь «верхушку айсберга», не затронув корни в глубоких слоях. Мы «смазали» клиническую картину, потеряли драгоценное время для ранней диагностики и позволили новообразованию прогрессировать в более инвазивную форму. Это не аппарат вызвал рак, но неправильное его применение позволило болезни развиться незаметно. Косметологические процедуры сами по себе не приводят к онкологии, — пояснила Жовтан.

Ранее ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и НИИ фундаментальной и клинической иммунологии сообщили, что генетически модифицированные Т-клетки способны эффективно подавлять рост HER2-позитивных опухолей, включая рак молочной железы и желудка. Исследования российских специалистов находятся на стадии доклинических испытаний.

болезни
здоровье
красота
дерматологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол Ирана раскрыл, как США «подожгли» весь мир убийством Хаменеи
Названы возможные сроки открытия воздушного пространства Катара и Бахрейна
Россияне высказались о легализации онлайн-казино
Стало известно о начале боев за Григоровку под Запорожьем
Узбекистан принял меры после зверского изнасилования девочки
Беспилотник атаковал американскую базу в Ираке
Терапевт раскрыла, какую страшную болезнь провоцирует пиво у женщин
Названо число погибших при бомбардировке Израилем пригорода Бейрута
Роскачество определило лучшие розовые вина на рынке
Россиянам напомнили о штрафах за вонь из квартиры
Обновление Windows 11 удалило интернет с компьютеров
В Китае объявили о часе расплаты для Японии за санкции против России
Залп «Града» накрыл ВСУ у Купянска: успехи ВС РФ к утру 4 марта
«По определению»: в РФ предположили, будут ли Москва и Вашингтон друзьями
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 марта: инфографика
ВСУ выпустили по России почти 30 беспилотников за ночь
Психолог рассказала, как избавиться от панических атак
Пленный ВСУ признался, что 1,5 года прятался в подвале как гражданский
В Госдуме обратились к российским олигархам с одним предложением
Звезда шоу «Смертельный улов» умер в море при загадочных обстоятельствах
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.