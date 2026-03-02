Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 09:28

Российские ученые узнали, как победить рак

Сеченовский университет доказал способность TCR-T-клеток подавлять рак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Генетически модифицированные Т-клетки способны эффективно подавлять рост HER2-позитивных опухолей, включая рак молочной железы и желудка, к такому выводу пришли ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и НИИ фундаментальной и клинической иммунологии из Новосибирска. Как передает ТАСС, исследования российских специалистов находятся на стадии доклинических испытаний.

Наши данные показывают, что модифицированные Т-клетки способны формировать мощный и устойчивый противоопухолевый ответ, что особенно важно для пациентов с лекарственно резистентными формами HER2-положительного рака, — сказано в сообщении ученых.

В ходе работы использовались Т-лимфоциты с модифицированным рецептором. Такие клетки способны распознавать не только поверхностные молекулы, но и внутриклеточные фрагменты опухолевых белков. Они представлены через молекулы главного комплекса гистосовместимости. Это позволяет атаковать новообразования, которые научились избегать иммунного ответа и стали нечувствительными к ранее назначенной терапии. Ученые считают данный метод особенно перспективным для случаев, устойчивых к химиотерапии, таргетным препаратам и антителам.

С течением времени опухоли могут вырабатывать резистентность к лечению из-за изменения структуры рецептора HER2. Именно такие новообразования встречаются при раке молочной железы, желудка и некоторых других онкозаболеваниях. Исследователям также удалось выявить популяцию Т-лимфоцитов с выраженными цитотоксическими свойствами, которые обеспечивают длительное подавление роста опухоли.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что инновационные отечественные препараты, не имеющие зарубежных аналогов, планируется запустить в промышленное производство уже в 2027 году. Благодаря этому россияне получат доступ к новым вакцинам и лекарствам.

