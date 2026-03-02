Актриса Бабенкова рассказала о роли в проекте «Я буду помнить» Актриса Бабенкова заявила, что похожа на свою героиню в сериале «Я буду помнить»

Актриса Татьяна Бабенкова заявила, что похожа на главную героиню сериала «Я буду помнить», сообщает «Леди Mail». В проекте она исполнила роль следователя Ирины Филатовой.

Как любая героиня, в чем-то она очень похожа на меня, а в чем-то очень далека. В чем похожа? Наверное, в подходе к решению задач. Мне всегда важно закончить начатое и сделать это хорошо. Для меня это принципиально, — рассказала Бабенкова.

Актриса подчеркнула, что ее героиня более грубая и бесчувственная. По ее словам, при подготовке к съемкам ей пришлось найти реальную женщину-следователя, чтобы лучше подготовиться к проекту.

Ранее актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко рассказала, что команда фильма «А зори здесь тихие...» искала юных артистов, которые особо нигде не снимались. По ее словам, актрису Ирину Шевчук пригласили сниматься из-за «удивительных глаз».