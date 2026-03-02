Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 10:27

Актриса Бабенкова рассказала о роли в проекте «Я буду помнить»

Актриса Бабенкова заявила, что похожа на свою героиню в сериале «Я буду помнить»

Татьяна Бабенкова Татьяна Бабенкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Татьяна Бабенкова заявила, что похожа на главную героиню сериала «Я буду помнить», сообщает «Леди Mail». В проекте она исполнила роль следователя Ирины Филатовой.

Как любая героиня, в чем-то она очень похожа на меня, а в чем-то очень далека. В чем похожа? Наверное, в подходе к решению задач. Мне всегда важно закончить начатое и сделать это хорошо. Для меня это принципиально, — рассказала Бабенкова.

Актриса подчеркнула, что ее героиня более грубая и бесчувственная. По ее словам, при подготовке к съемкам ей пришлось найти реальную женщину-следователя, чтобы лучше подготовиться к проекту.

Ранее актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко рассказала, что команда фильма «А зори здесь тихие...» искала юных артистов, которые особо нигде не снимались. По ее словам, актрису Ирину Шевчук пригласили сниматься из-за «удивительных глаз».

актрисы
роли
сериалы
съемки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собчак вышла на связь после смерти Джабраилова
Посольство ответило на вопрос про погибших россиян в Израиле
Дата-центр Amazon попал под раздачу из-за эскалации на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать его
Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов
Иран не выходит на связь с МАГАТЭ
В Кувейте сообщили о поражении нескольких американских самолетов
На Западе раскрыли цели иранских ударов
«Заплатит высокую цену»: Израиль обозначил цель для ликвидации
Священник перечислил необходимые ограничения во время поста
Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейсы в Москву и другие направления
Моргенштерна будут судить в России
Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран
Умар Джабраилов говорил о мучениях в рехабе в последнем интервью
Европейская страна задумала присоединиться к атаке на Иран
Стало известно, какой раритетный пистолет хранил у себя Умар Джабраилов
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля
Актер Ягодин рассказал о последних днях Николая Коляды
Украинский беспилотник ударил по больнице в ЛНР
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.