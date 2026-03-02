На Западе раскрыли цели иранских ударов

Иран атаковал не менее шести военных объектов Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, сообщает The New York Times по результатам анализа спутниковых снимков, видеозаписей и заявлений американских военных. Удары пришлись по позициям США в Бахрейне, Ираке, Кувейте и ОАЭ.
По данным издания, среди целей были штаб Пятого флота США в Манаме (Бахрейн), американские базы в Ираке и Кувейте, а также порт в Дубае, который использовался военными США. Информация о точном времени атаки и примененных средствах поражения не раскрывается.
Журналисты отмечают, что у них нет точных данных о потерях среди американских военнослужащих. Однако официальные власти ранее сообщали, что в результате ударов погибли трое военных.
Ранее агентство Reuters сообщило, что представители администрации президента США Дональда Трампа на закрытых брифингах признали отсутствие разведданных о планах Ирана атаковать американские войска. Это заявление подорвало ранее озвученный аргумент о превентивном ударе, которым Белый дом обосновывал военную операцию.