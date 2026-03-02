На Западе раскрыли цели иранских ударов NYT: Иран нанес удары по шести военным объектам США на Ближнем Востоке

Иран атаковал не менее шести военных объектов Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, сообщает The New York Times по результатам анализа спутниковых снимков, видеозаписей и заявлений американских военных. Удары пришлись по позициям США в Бахрейне, Ираке, Кувейте и ОАЭ.

По данным издания, среди целей были штаб Пятого флота США в Манаме (Бахрейн), американские базы в Ираке и Кувейте, а также порт в Дубае, который использовался военными США. Информация о точном времени атаки и примененных средствах поражения не раскрывается.

Журналисты отмечают, что у них нет точных данных о потерях среди американских военнослужащих. Однако официальные власти ранее сообщали, что в результате ударов погибли трое военных.

Ранее агентство Reuters сообщило, что представители администрации президента США Дональда Трампа на закрытых брифингах признали отсутствие разведданных о планах Ирана атаковать американские войска. Это заявление подорвало ранее озвученный аргумент о превентивном ударе, которым Белый дом обосновывал военную операцию.