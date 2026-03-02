В США признали неожиданную правду об атаке на Иран Пентагон признался Конгрессу США в отсутствии данных об угрозе со стороны Ирана

Представители администрации президента США Дональда Трампа на закрытых брифингах с сотрудниками конгресса в минувшее воскресенье признали, что у Пентагона нет разведданных о планах Ирана атаковать американские войска, сообщило агентство Reuters.

Чиновники подчеркнули, что баллистические ракеты Ирана и его прокси-силы в регионе представляют непосредственную угрозу интересам США. Однако, по их словам, разведывательных данных о том, что Тегеран первым нападет на размещенные на Ближнем Востоке американские подразделения, не было.

В агентстве отметили, что эти заявления подорвали один из ключевых аргументов в пользу военной операции, который ранее выдвигали высокопоставленные чиновники администрации. До этого они публично заявляли, что Трамп принял решение об атаке отчасти из-за признаков того, что Иран может превентивно ударить по американским войскам в регионе.

Ранее аналитик Эндрю Наполитано заявил, что действия США и Израиля в отношении Ирана показывают отсутствие у Трампа четкой внешнеполитической стратегии, основанной на идеологии. По его словам, текущая политика, проводимая последние полтора года, значительно отличается от предвыборных обещаний главы государства.