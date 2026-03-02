Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 12:05

Удары по Украине сегодня, 2 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы России сегодня ночью, 2 марта, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 2 марта

Российские военные в ночь на 2 марта нанесли удар по объектам ВСУ с применением беспилотников, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале, опубликовав видео, как БПЛА «Герань» поражает установки комплексной подготовки газа в Харьковской области.

«Основной удар пришелся на Харьковскую область. В Сумской области за последние двое суток уничтожены РСЗО HIMARS и „Вампир“, обстреливающие районы Курской и Белгородской областей», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что всего за сутки с 1 на 2 марта зафиксировано не менее 22 эпизодов ударов.

«Харьков и его пригороды остаются под постоянным давлением — удары направлены на нарушение логистики, сбой связи и инфраструктуры. Сумы, Ахтырка, Семеновка подверглись многократным атакам, в том числе с применением КАБ. На юге — Николаев, Вознесенск и Одесса — удары точечные. Их цель — проверка готовности ПВО, давление на транспортные и логистические узлы, а также контроль над возможными исходящими пусками ВСУ», — сообщил подпольщик в личном блоге в Telegram.

По прогнозу Лебедева, в ближайшие дни интенсивность ударов по военным объектам на Украине останется высокой с целью оказания давления на военную инфраструктуру, тылы и склады ВСУ.

«Северо‑восток — удары сохранятся, но могут смещаться на новые районы вокруг Харькова и Сум, особенно на узлы связи и склады. Южное направление — вероятны новые точечные удары по ключевым логистическим маршрутам, портам и районам Николаева, Вознесенска, Одессы», — добавил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ
ВСУ
новости
удары
Мария Баранова
М. Баранова
