Наступление ВС РФ на Харьков 2 марта: трупы пограничников, дезертирство

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 2 марта 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 2 марта: обстановка на фронте сегодня

«Докладывает Добрый. Несмотря на ожесточенные бои на нескольких участках Харьковского направления, нашим бойцам в результате решительных действий, сломив сопротивление врага, в ходе продвижения удалось взять под свой контроль несколько населенных пунктов. К югу от населенного пункта Волчанск по позициям противника продолжают наносить удары расчеты БПЛА „Герань“ и наша авиация. ВС РФ взяли под свой контроль населенные пункты Графское и Нескучное. В районе населенного пункта Кочеток наша разведка обнаружила местоположение очередной американской РСЗО, наносившей удары по гражданской инфраструктуре Белгорода. Ударом ОТРК „Искандер“ цель была уничтожена», — передает «Дневник десантника».

Автор канала отметил, что штурмовые группы ВС РФ закрепились к югу от населенного пункта Старица и продолжают продвижение к населенному пункту Избицкое.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«На данном участке очень большая интенсивность БПЛА противника. В лесах восточнее населенного пункта Избицкое по живой силе противника нанесли удар расчетами ТОС. В районе населенного пункта Вильча из-за активности вражеских БПЛА затрудняется продвижение по полям возле населенника. В населенном пункте Волчанские Хутора нашими штурмовиками зачищено более 10 домов, а расчеты ТОС отработали в лесопосадке по позициям врага. В населенном пункте Белый Колодезь ВС РФ уничтожили элеватор, который враг активно использовал для хранения боеприпасов и как пункт временной дислокации штурмовых групп», — подчеркнул «Дневник десантника».

Он также пишет, что в населенном пункте Липцы и окрестностях уничтожены вражеские средства РЭБ, артиллерия, техника и средства РЭР расчетами российских FPV и артиллерии.

«Уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ в населенном пункте Казачья Лопань, откуда совершаются атаки на Белгородскую область. Продолжается зачистка лесов в ходе продвижения в районе населенных пунктов Чугуновка и Двуречанское. По позициям врага в прилегающих лесных массивах к селу Чугуновка наши ТО ударили по позициям противника», — добавил «Дневник десантника».

«Северный ветер» пишет, что в ходе ожесточенных боев штурмовые подразделения группировки войск «Север» сломили упорное сопротивление украинских пограничников и освободили село Круглое Волчанского района Харьковской области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Характерно, что после начала штурмовых действий „Севера“ командование 1-го ПОГО отдало приказ своим операторам БПЛА, находящимся южнее Круглого, в районе села Бударки, атаковать сбросами и FPV-дронами любую живую силу и технику, отступающую с севера», — добавили авторы канала.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что в Купянске обстановка без изменений.

«На Харьковском участке ВС РФ расширяют зону контроля в районе вчера освобожденного Нескучного. Ближайшая цель — Веселое в 3 км южнее. ВСУ используют переправу и дорогу в этом селе для переброски ресурсов к Рубежному и Старице. Наши зачистили участок западнее последней, продвигаются в сторону Избицкого и Терновой. Продвигаясь в этом направлении, российские войска смогут объединить два плацдарма — Липцевский и Волчанский. Идут вязкие бои в Волчанских Хуторах: наши взяли еще десяток домов», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

